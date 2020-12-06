Вигго Мортенсен ответил тем, кто ругал «Зеленую книгу» за восхваление белого героя: «Это полная чушь»

Вигго Мортенсен ответил на критические комментарии в адрес фильма «Зеленая книга», который после выхода ругали за образ «белого спасителя». Актер заявил, что не согласен с претензиями, и назвал их лживыми и неточными.

«Большая часть критики была не только необоснованной, но и неточной, лживой и безответственной, — считает Мортенсен. — Эти люди несли полную чушь и преследовали корыстные цели. Влияет ли это на мою карьеру и на отношение людей ко мне как к актеру? Возможно. Но я ничего не могу с этим поделать».

«Зеленая книга» вышла в 2018 году и получила «Оскар» как лучший фильм. Мортенсен сыграл клубного вышибалу Тони, который нанимается водителем к темнокожему музыканту Дону Ширли (Махершала Али). Весь фильм они путешествуют по Югу США. Вначале Тони ведет себя как расист, но после знакомства с Ширли его характер меняется.

Как отмечает IndieWire, фильм ругали за то, что авторы позиционируют его как историю об искуплении белого расиста. Кроме того, родственники Ширли обвинили сценаристов в искажении правды, а Спайк Ли заявил, что Американская академия ошиблась, присудив «Зеленой книге» главный «Оскар».

«С тех пор появилась фраза-клише „Будет ли этот фильм «Зеленой книгой» года?“ Название ленты стало уничижительным», — сетует Мортенсен.

В этом году актер дебютировал в режиссуре драмой «Падение» об отношениях мужчины-гея (его играет Мортенсен) и его отца-гомофоба. Некоторых зрителей смутило, что Мортенсен сыграл гомосексуала, хотя сам является гетеросексуалом.

«Сегодня эти темы нужно поднимать. Я не вижу тут проблемы. Люди спрашивают меня: „А как насчет Терри Чена, который играет мужа твоего героя? Он гомосексуал?“ И я отвечаю, что понятия не имею. Я бы не стал спрашивать кого-то об этом во время кастинга. И вообще, откуда вы знаете, как я живу? Вы думаете, что я точно гетеросексуален. Может, да, а может, и нет. Это не ваше дело», — заявил Мортенсен.