КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Вигго Мортенсен ответил тем, кто ругал «Зеленую книгу» за восхваление белого героя: «Это полная чушь»

Обсудить0

Вигго Мортенсен ответил на критические комментарии в адрес фильма «Зеленая книга», который после выхода ругали за образ «белого спасителя». Актер заявил, что не согласен с претензиями, и назвал их лживыми и неточными.

«Большая часть критики была не только необоснованной, но и неточной, лживой и безответственной, — считает Мортенсен. — Эти люди несли полную чушь и преследовали корыстные цели. Влияет ли это на мою карьеру и на отношение людей ко мне как к актеру? Возможно. Но я ничего не могу с этим поделать».

«Зеленая книга» вышла в 2018 году и получила «Оскар» как лучший фильм. Мортенсен сыграл клубного вышибалу Тони, который нанимается водителем к темнокожему музыканту Дону Ширли (Махершала Али). Весь фильм они путешествуют по Югу США. Вначале Тони ведет себя как расист, но после знакомства с Ширли его характер меняется.

Как отмечает IndieWire, фильм ругали за то, что авторы позиционируют его как историю об искуплении белого расиста. Кроме того, родственники Ширли обвинили сценаристов в искажении правды, а Спайк Ли заявил, что Американская академия ошиблась, присудив «Зеленой книге» главный «Оскар».

«С тех пор появилась фраза-клише „Будет ли этот фильм «Зеленой книгой» года?“ Название ленты стало уничижительным», — сетует Мортенсен.

В этом году актер дебютировал в режиссуре драмой «Падение» об отношениях мужчины-гея (его играет Мортенсен) и его отца-гомофоба. Некоторых зрителей смутило, что Мортенсен сыграл гомосексуала, хотя сам является гетеросексуалом. 

«Сегодня эти темы нужно поднимать. Я не вижу тут проблемы. Люди спрашивают меня: „А как насчет Терри Чена, который играет мужа твоего героя? Он гомосексуал?“ И я отвечаю, что понятия не имею. Я бы не стал спрашивать кого-то об этом во время кастинга. И вообще, откуда вы знаете, как я живу? Вы думаете, что я точно гетеросексуален. Может, да, а может, и нет. Это не ваше дело», — заявил Мортенсен.

Источник: The Independent

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Студия Legendary оспорит решение Warner о выпуске «Дюны» одновременно в кино и на HBO Max

Студия Legendary оспорит решение Warner о выпуске «Дюны» одновременно в кино и на HBO Max

Сегодня, 19:071
Продюсеры «Охотника на монстров» извинились за расистскую шутку. Ее убрали из фильма

Продюсеры «Охотника на монстров» извинились за расистскую шутку. Ее убрали из фильма

Сегодня, 09:1610
«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

Сегодня, 08:161
«Отличная история с актуальным посылом»: Первые реакции на сиквел «Чудо-женщины»

«Отличная история с актуальным посылом»: Первые реакции на сиквел «Чудо-женщины»

Вчера31

Главное сегодня

Сериалы

Зимний спешел «Эйфории»: Что это было?

Сегодня4
Зимний спешел «Эйфории»: Что это было?
Появились новые мемы по мотивам «Хода королевы». Бет играет в «Монополию» и шахматы из «Гарри Поттера»

Появились новые мемы по мотивам «Хода королевы». Бет играет в «Монополию» и шахматы из «Гарри Поттера»

час назад5
Студия Legendary оспорит решение Warner о выпуске «Дюны» одновременно в кино и на HBO Max

Студия Legendary оспорит решение Warner о выпуске «Дюны» одновременно в кино и на HBO Max

Сегодня, 19:071
Вигго Мортенсен ответил тем, кто ругал «Зеленую книгу» за восхваление белого героя: «Это полная чушь»

Вигго Мортенсен ответил тем, кто ругал «Зеленую книгу» за восхваление белого героя: «Это полная чушь»

Сегодня, 16:349
Как Чарли Кауфман ругает Чарли Кауфмана в дебютном романе «Муравечество»
Книги

Как Чарли Кауфман ругает Чарли Кауфмана в дебютном романе «Муравечество»

Вчера8
Чедвика Боузмана посмертно наградили премией MTV Movie & TV Awards. Его назвали «героем на все времена»

Чедвика Боузмана посмертно наградили премией MTV Movie & TV Awards. Его назвали «героем на все времена»

Сегодня, 14:0115
Россияне назвали Леонардо ДиКаприо и Александра Петрова главными актерами десятилетия

Россияне назвали Леонардо ДиКаприо и Александра Петрова главными актерами десятилетия

Сегодня, 11:4715
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт