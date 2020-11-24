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Чедвика Боузмана посмертно наградили премией MTV Movie & TV Awards. Его назвали «героем на все времена»

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7 декабря прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time, на которой посмертно отметили Чедвика Боузмана. Звезде «Черной Пантеры» присудили награду Hero of the Ages («Герой на все времена»).

На виртуальной церемонии показали ролик, в котором память Боузмана почтили его коллеги по фильмам Marvel — Роберт Дауни-мл. и Дон Чидл.

«Мистер Боузман воплощал в себе образ настоящего супергероя. Его влияние как актера, новаторски игравшего главные роли, и иконы экрана будут оценивать не по его кассовым рекордам, а по легиону фанатов, которые будут чествовать его долгие годы», — сказал Дауни-мл.

«Чедвика навсегда запомнят как Черную Пантеру, но он также воплотил сильные образы знаковых и влиятельных реальных личностей, изменивших мир: Тэргуд Маршалл, Джеки Робинсон, Джеймс Браун», — добавил Чидл.

Боузман умер в августе в возрасте 43 лет. Актер скончался от рака толстой кишки, который ему диагностировали в 2016 году.

Последним фильмом с Боузманом стал байопик «Ма Рейни: Мать блюза», где он сыграл трубача Ливи. Аналитики не исключают, что актера могут посмертно наградить на «Оскаре» в 2021 году.

Источник: Entertainment Weekly

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