Россияне назвали Леонардо ДиКаприо и Александра Петрова главными актерами десятилетия

По мнению российских зрителей, Леонардо ДиКаприо как актер оказал наибольшее влияние на зарубежный кинематограф в последнее десятилетие. Это следует из результатов опроса портала SuperJob.

Звезду «Выжившего» и «Однажды... в Голливуде» поддержали 12% опрошенных. Вторую строчку занял Джонни Депп — он отстает от ДиКаприо на 2%. Далее следуют Роберт Дауни-мл., Брэд Питт и Джеки Чан — за них проголосовали 3—5% респондентов.

Среди актрис лидирует Анджелина Джоли — звезду «Малефисенты» выделили 14% опрошенных. После нее с существенным отрывом идут Джулия Робертс, Кристен Стюарт (у них по 3% голосов), Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мэрил Стрип (по 2%).

Российским актерам посвятили отдельный опрос. Среди мужчин первое место разделили Константин Хабенский и Александр Петров (у обоих по 10%), второе — Сергей Безруков и Данила Козловский (7%), а третью позицию занял Владимир Машков (6%). Главной российской актрисой стала Светлана Ходченкова (13%), за ней идут Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская (у них по 3—4%).

В опросе участвовало 1600 человек. Как отмечает SuperJob, респондентам было проще выбирать актеров. Насчет актрис они часто отмечали, что не знают женщин, олицетворявших 2010—2020-е годы в кинематографе.