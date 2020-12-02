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Netflix не будет предупреждать зрителей об исторических неточностях в сериале «Корона»

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Представитель Netflix заявил, что сервис не будет предупреждать зрителей «Короны» о том, что в сериале есть вымышленные события. Его слова приводит Variety.

«Мы всегда позиционировали „Корону“ как драму и абсолютно уверены, что наши подписчики понимают: это художественное произведение, в большей мере основанное на реальных событиях. Поэтому мы не планируем и не видим необходимости добавлять дисклеймер», — объяснил собеседник издания.

В конце ноября министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что Netflix следует предупреждать зрителей «Короны» об исторических неточностях. Он опасается, что аудитория примет вымысел за факты. До этого сценаристов раскритиковали члены королевской семьи, которой посвящен сериал. Разные собеседники отметили ряд неточностей в четвертом сезоне, включая оскорбительное отношение принца Чарльза к принцессе Диане, а также тот факт, что он изменял супруге в начале их брака (подробнее обо всех претензиях читайте здесь).

Вскоре Даудена поддержала Хелена Бонем Картер, которая играет в «Короне» принцессу Маргарет. «Сериал драматизирован. Мне кажется, мы несем за это моральную ответственность и должны сказать: „Подождите, ребята, это не документалка, мы снимаем драму. Это две разные сущности“», — заявила актриса.

Четвертый сезон «Короны» вышел на Netflix 15 ноября и был тепло принят в прессе. Его рейтинг на портале Metacritic составляет 85/100.

Источник: Variety

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