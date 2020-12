Продюсеры «Охотника на монстров» извинились за расистскую шутку. Ее убрали из фильма

Немецкая кинокомпания Constantin Films извинилась за расистскую шутку в боевике «Охотник на монстров», из-за которой фильм изъяли из китайского проката.

«У нас не было намерений дискриминировать, оскорбить или как-то еще обидеть людей китайского происхождения, — говорится в заявлении компании. — Constantin Film учла беспокойство китайских зрителей и удалила фразу, которая привела к этому внезапному недоразумению».

«Охотник на монстров» вышел в Китае 4 декабря и сразу оказался в центре скандала. Местных зрителей смутила фраза «What kind of knees are these? Chi-knees», которая звучит в одной из сцен. В соцсетях обратили внимание, что она созвучна рифме «Chinese, Japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — вы только посмотрите на это»), которая в Китае считается расистской.

После этого фильм начали активно критиковать пользователи Steam, а в китайской соцсети Weibo набрал популярность хештег «Monster Hunter Insults China» («„Охотник на монстров“ оскорбляет Китай»).

5 декабря СМИ сообщили, что фильм убрали из китайских кинотеатров. По данным Variety, его могут не выпустить даже в перемонтированном виде.