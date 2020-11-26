«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

Во второй части «Чудо-женщины» появится миллиардер Максвелл Лорд (Педро Паскаль). С помощью доктора Барбары Энн Минервы (Кристен Уиг), специалистки по древней истории, он попытается отыскать магический артефакт, способный наделить его безграничной силой. Находка окажет на Минерву неожиданный эффект, превратив ее в женщину-кошку, Гепарду. Она начнет охоту на Лорда, и тот обратится за помощью к Диане, которая несколько десятилетий живет среди людей.

Первые отзывы на сиквел в основном положительные. Критики хвалят сюжет, экшен-сцены и новых злодеев.

Фильм выйдет в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Премьера в РФ намечена на 14 января.