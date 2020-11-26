КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

Обсудить0

Во второй части «Чудо-женщины» появится миллиардер Максвелл Лорд (Педро Паскаль). С помощью доктора Барбары Энн Минервы (Кристен Уиг), специалистки по древней истории, он попытается отыскать магический артефакт, способный наделить его безграничной силой. Находка окажет на Минерву неожиданный эффект, превратив ее в женщину-кошку, Гепарду. Она начнет охоту на Лорда, и тот обратится за помощью к Диане, которая несколько десятилетий живет среди людей.

Первые отзывы на сиквел в основном положительные. Критики хвалят сюжет, экшен-сцены и новых злодеев.

Фильм выйдет в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Премьера в РФ намечена на 14 января.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Отличная история с актуальным посылом»: Первые реакции на сиквел «Чудо-женщины»

«Отличная история с актуальным посылом»: Первые реакции на сиквел «Чудо-женщины»

Вчера18
Трейлер мультфильма «Ая и ведьма»: Студия Ghibli экспериментирует с CG-анимацией

Трейлер мультфильма «Ая и ведьма»: Студия Ghibli экспериментирует с CG-анимацией

2 декабря14
Трейлер праздничного эпизода «Доктора Кто»: Новые далеки и возвращение Джека Харкнесса

Трейлер праздничного эпизода «Доктора Кто»: Новые далеки и возвращение Джека Харкнесса

30 ноября5
Трейлер «Выпускного»: Мэрил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден в мюзикле Райана Мёрфи

Трейлер «Выпускного»: Мэрил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден в мюзикле Райана Мёрфи

26 ноября25

Главное сегодня

«Манк»: Как понимать фильм Дэвида Финчера о забытом соавторе «Гражданина Кейна»

5 декабря12
«Манк»: Как понимать фильм Дэвида Финчера о забытом соавторе «Гражданина Кейна»
Как снимает Макото Синкай, гений аниме и «второй Миядзаки»

ВидеоКак снимает Макото Синкай, гений аниме и «второй Миядзаки»

5 декабря7
Кто говорил «I'm the danger»? А где кричат «Huzzah»? Попробуйте угадать сериал по фразе на английском

ТестКто говорил «I'm the danger»? А где кричат «Huzzah»? Попробуйте угадать сериал по фразе на английском

5 декабря2
Продюсеры «Охотника на монстров» извинились за расистскую шутку. Ее убрали из фильма

Продюсеры «Охотника на монстров» извинились за расистскую шутку. Ее убрали из фильма

24 минуты назад2
Как Чарли Кауфман ругает Чарли Кауфмана в дебютном романе «Муравечество»
Книги

Как Чарли Кауфман ругает Чарли Кауфмана в дебютном романе «Муравечество»

Вчера3
«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

«Ты станешь легендой»: Новый тизер сиквела «Чудо-женщины»

час назад0
«Отличная история с актуальным посылом»: Первые реакции на сиквел «Чудо-женщины»

«Отличная история с актуальным посылом»: Первые реакции на сиквел «Чудо-женщины»

Вчера18
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт