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Китайские зрители раскритиковали «Охотника на монстров» за расистскую шутку. Его прокат могут отменить

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Обновление: Variety подтвердила, что «Охотника на монстров» изъяли из китайского проката. По данным издания, его могут не выпустить даже в перемонтированном виде. Местные зрители по-прежнему бойкотируют фильм: они публикуют посты с хештегом «Monster Hunter Insults China» («„Охотник на монстров“ оскорбляет Китай») в китайской соцсети Weibo.

Исходная заметка:

Китайские зрители раскритиковали боевик «Охотник на монстров» с Миллой Йовович из-за шутки, которую сочли расистской. Им не понравилась фраза «What kind of knees are these? Chi-knees», которая звучит в одной из сцен. В соцсетях обратили внимание, что она созвучна рифме «Chinese, Japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — вы только посмотрите на это»), которая в Китае считается расистской.

«Охотник на монстров» вышел в Китае 4 декабря. Как отмечает PC Gamer, фильм уже получил более 1000 негативных отзывов в Steam, в которых создателей ругают за неуместный юмор. 

Позже в Twitter появился слух, что все показы фильма в Китае отменили. Об этом сообщил блогер под ником Gavin, который часто пишет о китайской киноиндустрии. По его словам, прокат возобновят после того, как кинотеатры получат перемонтированные копии. Студия Sony, которая продюсировала фильм, пока не комментировала информацию.

Перевод: «Все сеансы „Охотника на монстров“ в Китае отменены. Владельцам кинотеатров сообщили об этом в полночь, не указав причину. В индустрии считают, что это связано с расистской шуткой, которая разлетелась в соцсетях».

Перевод: «Кинотеатрам сообщили, что они смогут показывать фильм после того, как будут изготовлены новые копии».

«Охотник на монстров» снят по одноименной серии видеоигр. Главная героиня фильма — лейтенант Артемис (ее играет Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, населенный монстрами. Картину поставил Пол У. С. Андерсон («Обитель зла»).

Фильм выйдет в России 14 января 2021 года.

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