Оскар Айзек исполнит главную роль в экранизации игры «Metal Gear Solid»

Оскар Айзек исполнит главную роль в экранизации видеоигры «Metal Gear Solid», которую поставит Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»). Об этом сообщает Deadline.

Metal Gear — игровая серия в жанре стелс-экшен, запущенная в 1987 году. Большинство игр были созданы под руководством геймдизайнера Хидэо Кодзимы, создателя «Death Stranding». Последняя часть, «Metal Gear Solid V: The Phantom Pain», вышла в 2015 году.

Айзек сыграет солдата Солида Снейка, главного героя «Metal Gear». В первой части ему поручают уничтожить двуногий танк, способный осуществлять ядерные удары из любой точки мира.

Проект находится в разработке уже несколько лет. В качестве сценариста Sony Pictures наняла Дерека Коннолли («Мир Юрского периода 2»).

Когда выйдет фильм, пока не известно.