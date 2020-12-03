The New York Times включила «Дылду» и «Гунду» Виктора Косаковского в топ лучших фильмов 2020 года

Кинокритики газеты The New York Times Манола Даргис и А. О. Скотт выбрали лучшие фильмы 2020 года — они назвали по 10 картин. Скотт поставил на первое место сиквел «Бората», Даргис — «Мартина Идена», экранизацию вольной автобиографии Джека Лондона.

В списке Даргин также есть две российские картины — это «Дылда» Кантемира Балагова и документалка Виктора Косаковского «Гунда». Как пишет критик, фильм Балагова великолепно поставлен и «разбивает сердца» зрителей. Работу Косаковского она назвала «интимным, изысканно красивым взглядом на мир животных».

Топ-10 Манолы Даргис:

Топ-10 А. О. Скотта:

Недавно Даргис и Скотт составили топ главных актеров 21 века. В первую тройку вошли Дензел Вашингтон, Дэниэл Дэй-Льюис и Изабель Юппер.