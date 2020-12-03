The New York Times включила «Дылду» и «Гунду» Виктора Косаковского в топ лучших фильмов 2020 года

Кинокритики газеты The New York Times Манола Даргис и А. О. Скотт выбрали лучшие фильмы 2020 года — они назвали по 10 картин. Скотт поставил на первое место сиквел «Бората», Даргис — «Мартина Идена», экранизацию вольной автобиографии Джека Лондона.
В списке Даргин также есть две российские картины — это «Дылда» Кантемира Балагова и документалка Виктора Косаковского «Гунда». Как пишет критик, фильм Балагова великолепно поставлен и «разбивает сердца» зрителей. Работу Косаковского она назвала «интимным, изысканно красивым взглядом на мир животных».
Топ-10 Манолы Даргис:
- 10. «Дылда»
- 9. «40-летняя версия»
- 8. «Коллектив»
- 7. «Никогда, редко, иногда, всегда»
- 6. «Первая корова»
- 5. «Бакурау»
- 4. «Американская утопия»
- 3. «Гунда» (читайте наш обзор здесь)
- 2. «Сити Холл»
- 1. «Мартин Иден»
Топ-10 А. О. Скотта:
- 10. «Душа»
- 9. «Дик Джонсон мёртв»
- 8. «Американская утопия»/«Голос перемен: Лаверс Рок»
- 7. «Бакурау»
- 6. «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- 5. «40-летняя версия»
- 4. «Мартин Иден»
- 3. «Первая корова»
- 2. «Сити Холл»/«Коллектив»
- 1. «Борат 2»
Недавно Даргис и Скотт составили топ главных актеров 21 века. В первую тройку вошли Дензел Вашингтон, Дэниэл Дэй-Льюис и Изабель Юппер.
Источник: The New York Times
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш