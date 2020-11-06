6 лучших трейлеров недели: «76 дней», «Обратная связь» и «Серебряные коньки»

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«76 дней»

Документалка о двух с половиной месяцах из жизни одной больницы в Ухане в то время, когда город находился в блокаде. Рассказ о буднях врачей, медсестер и пациентов в первые дни эпидемии. О новом коронавирусе еще мало что было известно, и у авторов получился очень человечный фильм о страхе перед неизвестным, о стойкости и профессионализме медперсонала в условиях неопределенности. Картина уже успела прокатиться по многочисленным кинофестивалям и получить единогласное одобрение критиков (100% «свежести» на Rotten Tomatoes).

«Большой куш»

Корейский триллер о потемках души человеческой с очередной чудесной локализацией добрался и до России спустя почти год после премьеры на родине. Группа загадочным образом связанных друг с другом людей пытается наладить жизнь не совсем законными способами, а в центре повествования в лучших традициях криминальных фильмов 1990-х оказывается сумка с деньгами. Хотя отечественное название недвусмысленно намекает на культовую работу известного автора, вариант «Му**кам здесь не место» немного точнее отобразил бы происходящее.

«Доктор Кто: Революция далеков»

Между сезонами «Доктора Кто» регулярно выходит специальный эпизод, действие которого разворачивается под праздники. В этом году он посвящен далекам, которые решили захватить Землю, пока Доктор находится в бесконечной тюрьме. Вместо нее в центре сюжета окажутся ее лучшие друзья, которые пытаются жить в отсутствие Доктора. Они узнают о планах далеков и пытаются каким-то образом самостоятельно спасти мир. Поможет им в этом Джек Харкнесс.

«Обратная связь»

Продолжение комедии «Громкая связь». Друзья парами вновь собираются 31 декабря, чтобы отметить Новый год. Праздник начинается хорошо, но вскоре дают о себе знать старые проблемы, и предновогодний вечер оказывается полон сюрпризов.

«Раскопки»

Сдержанная британская драма с отличным актерским составом. Вторая мировая война. Враги все ближе подбираются к Англии. Вдова Эдит Претти подозревает, что на принадлежащей ей земле спрятаны сокровища. В попытке найти сокрытое она приглашает археолога, который организовывает на территории археологические раскопки. Вскоре выясняется, что под землей сохранилось древнее захоронение викингов.

«Серебряные коньки»

Праздничная история о катании на коньках и любви между людьми из разных слоев общества. По сюжету в канун 1900 года сын бедного фонарщика Матвей из-за досадного опоздания теряет работу. Но зато находит настоящего друга. Его новый знакомый Алекс катается на коньках как бог, но не просто так: он главарь банды неуловимых карманников, которые обчищают карманы петербуржцев и гостей столицы на каналах города. Они принимают Матвея в свои ряды и обучают премудростям ремесла, а также хитрым конькобежным трюкам. Так судьба сводит его с Алисой — грезящей о науке дочкой крупного сановника. У них разные мечты и судьбы, но, однажды столкнувшись, они устремляются вперед вместе.