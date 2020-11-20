Warner объявила, что будет выпускать фильмы и в кино, и на HBO Max. Вот как отреагировали соцсети

В соцсетях активно обсуждают новую прокатную стратегию студии Warner. В 2021 году несколько ожидаемых релизов, среди которых «Дюна», новый «Отряд самоубийц» и «Матрица 4», выйдут в Штатах одновременно в кинотеатрах и на стрим-сервисе HBO Max. В Twitter уже пророчат победу стриминга над Netflix, издеваются над Disney+ и готовятся к пиратству.

«Очень интересно, что WB выпускает все свои фильмы на HBO Max».

«Warner Bros. решает выпустить фильмы на HBO Max после „Чудо-женщина: 1984“».

«HBO Max: „Я сам все сделаю“».

«Акции HBO Max скоро пойдут вверх».

Интернет-пираты уже приготовились.

«Люди, услышав новости о Warner Bros./HBO Max».

«Все основные фильмы Warner в 2021 году будут выпущены на HBO Max в тот же день, когда они выйдут в кинотеатрах. Текст: „Сегодня, старина“».

HBO Max отдельно отметил, что все релизы будут доступны подписчикам сервиса без дополнительной платы. В сети это заявление расценили как намек на Disney+, где за просмотр «Мулан» требовалось заплатить 30 долларов.

«Disney: Мы собираемся выпустить „Мулан“ на Disney+ за 29,99 доллара. Warner/HBO Max: Подержи мое пиво».

«Disney+: У нас есть „Мулан“, если у тебя есть 30 дополнительных баксов. Netflix: Давайте посмотрим… У нас есть „Птичий короб“ и где-то завалялась пара сезонов „Босс-молокосос: Снова в деле“. Без дополнительной оплаты, дружище. HBO Max:»

«Вот так вот, Disney, к черту твои 30 долларов за „Мулан“».

«Это определенно наезд на Disney+. Например, как вы запросили с нас лишние 30 долларов за этот хреновый фильм „Мулан“».

Но далеко не все рады изменениям. Глава киносети AMC Адам Арон считает, что, выпуская фильмы на HBO Max, WarnerMedia лишает себя части прибыли.

«Эти времена, затронутые коронавирусом, — неизведанные воды для всех нас, поэтому AMC договорилась с HBO Max об исключении из обычных практик только для одного фильма — „Чудо-женщина 1984“, выпущенного Warner Bros. на Рождество, когда пандемия будет на высоте, — говорит Арон. — Однако теперь Warner надеется сделать так же со всеми своими фильмами 2021 года, несмотря на вероятность того, что с вакцинами, которые не за горами, ожидается восстановление кинотеатрального бизнеса».

«Очевидно, WarnerMedia намерена пожертвовать значительной частью прибыльности своей киностудии, а также ее производственных партнеров и кинематографистов, чтобы субсидировать запуск HBO Max, — продолжает глава AMC. — Что касается AMC, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Warner не сделала этого за наш счет. Мы будем агрессивно придерживаться экономических условий, которые сохранят наш бизнес».

«Мой мем. HBO Max кинотеатрам AMC».

«„Warner выпустит весь список фильмов 2021 года на HBO Max в тот же день, когда они появятся в кинотеатрах“. Кинотеатры: »

«Кинокритики, которых вы читаете, также недовольны тем, что происходит с HBO Max, потому что кинотеатр был единственным местом, где они могли посмотреть фильм без названия и даты, нанесенных водяными знаками гигантскими буквами на лице каждого актера».