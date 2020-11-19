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«Матрица 4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут одновременно в кино и на HBO Max

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Студия Warner объявила, что будет выпускать свои будущие фильмы одновременно в кинотеатрах и в онлайн-сервисе HBO Max.  Среди них — «Матрица 4», «Дюна», «Годзилла против Конга», сиквел «Отряда самоубийц», «Том и Джерри», «Мортал Комбат», «Те, кто желает мне смерти», «Заклятие 3: По воле дьявола», «На высоте мечты», «Космический джем: Новое поколение», «Воспоминание», «Мелочи», «Злое», «Множественные святые Ньюарка», «Король Ричард», «Мужские слезы» и «Иуда и чёрный мессия».

Все фильмы будут доступны в библиотеке HBO Max в течение месяца, после чего их временно уберут из каталога. Показ в кинотеатрах при этом продолжится. 

Решение студии связано с эпидимеологической обстановкой в мире. В США по-прежнему не работает 50% кинотеатров, включая площадки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, крупнейших рынков страны. 

В заявлении Warner сказано, что синхронный выпуск — временная мера, которая пока касается только релизов 2021 года. Дальнейшие планы студии будут зависеть от динамики пандемии.

Ранее Warner объявила, что выпустит одновременно в кино и на HBO Max сиквел «Чудо-женщины». Фильм появится в прокате США и онлайн 25 декабря. 

Источник: Variety 

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