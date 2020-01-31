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Иэн Маккелен и другие фанаты Толкина призывают всех помочь спасти его дом

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Звезды «Властелина колец» призывают поддержать кампанию по сбору средств для покупки дома Дж. Р. Р. Толкина на Нортмур-роуд в Северном Оксфорде, Англия. В доме, который сейчас выставлен на продажу, автор начал работу над знаменитыми книгами. Там планируется сделать первый в мире литературный центр Толкина.

Кампанию «Проект „Нортмур“» поддерживают Иэн Маккеллен и Джон Рис-Дэвис, а также звезда трилогии «Хоббит» Мартин Фриман, иллюстратор «Властелина колец» Джон Хоу и Энни Леннокс, получившая «Оскар» за лучшую оригинальную песню с «Into the West» из фильма «Властелин колец: Возвращение короля».

«В отличие от других писателей его уровня, в мире нет центра, посвященного Дж. Р. Р. Толкину».

Цель кампании — собрать 6 млн долларов, хотя для покупки дома требуется лишь 5,3 млн долларов. В случае сбора 6,1 млн долларов в рамках кампании будут профинансированы ремонтные работы и восстановление сада. При достижении отметки в 6,2 млн долларов планируется создать стипендию для людей из малообеспеченных семей, чтобы они могли посещать творческие курсы и специальные мероприятия в доме. 6,3 млн долларов позволят выстроить во дворе дом хоббита, а 6,45 млн долларов — логово Смауга специально для курильщиков.

Краудфандинговая кампания — проект писательницы Джулии Голдинг. У фанатов «Властелина колец» есть три месяца, чтобы собрать необходимые средства, иначе дом будет продан другим покупателям. Подробнее о «Проекте „Нортмур“» можно узнать здесь.

Источник: EW

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