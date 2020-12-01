Фото со съемок сериала Marvel «Соколиный Глаз»: Хейли Стайнфелд с луком и Пицца-Пес

В сети появились первые фото с площадки сериала «Соколиный Глаз». Проект рассказывает о Клинте Бартоне (Джереми Реннер), бывшем Мстителе, который берется тренировать нового Соколиного Глаза — Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). В сцене, попавшей в объектив, персонажи спускаются в метро вместе с собакой Лаки (он же Пицца-Пес). Судя по всему, действие происходит после некоей потасовки.

По сюжету сериала Клинт Бартон готов окончательно уйти на покой, но сперва решает найти себе подходящую замену и начинает тренировать Кейт. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероиней без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость.

Судя по фото со съемок, проект будет частично основан на комиксах «Соколиный Глаз» Мэтта Фрэкшна и Дэвида Ажа. Из первоисточника авторы позаимствовали собаку, общий образ героев и слуховой аппарат Бартона, который можно заметить у Реннера.

Шоураннером сериала выступает Джонатан Игла, сценарист «Безумцев» и «Мастеров секса». «Соколиный Глаз» выйдет на Disney+, но точная дата премьеры пока не сообщается.