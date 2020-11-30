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Джейсон Стэйтем может сняться в фильме о русской мафии в Лондоне

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Джейсон Стэйтем может исполнить главную роль в криминальной драме «Небольшой мрачный взгляд» (Small Dark Look) — продолжении фильма «Порок на экспорт». Сейчас с актером ведут переговоры по поводу участия в проекте, который ранее назывался «Перекресток тел» (Body Cross).

Поставит картину Мартин Зандвлиет. Он заменил на посту режиссера Уильяма Олдройда. Стивен Найт, автор «Порока на экспорт», написал сценарий продолжения.

Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что история вращается вокруг русской мафии, действующей в Лондоне.

Источник: THR

Фото: Getty Images

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