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Эмма Стоун не появится в новом фильме Дэмьена Шазелла. Ее может заменить Марго Робби

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Эмма Стоун не появится в новом фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон» из-за конфликта в расписании. Вместо нее главную женскую роль в картине может исполнить Марго Робби, пишет Deadline.

Подробностей сюжета «Вавилона» пока нет. Известно, что действие развернется в Голливуде во время перехода от немного кино к звуковому. Фильм выйдет в прокат с рейтингом R.

Сейчас к проекту прикреплен только Брэд Питт. Он сыграет главную мужскую роль.

Ранее Paramount хотела выпустить картину в декабре 2021 года, но, как уточняет Deadline, планы студии могут измениться из-за пандемии.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline 

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