Трейлер мультфильма «Ая и ведьма»: Студия Ghibli экспериментирует с CG-анимацией

В сети появился трейлер мультфильма «Ая и ведьма» — первого полнометражного CG-проекта Ghibli. Студия отошла от привычной двухмерной анимации и вместо этого решила попробовать себя в графике. Результат выглядит по меньшей мере любопытно.

Экранизация сказки писательницы Дианы Уинн Джонс, автора «Ходячего замка», рассказывает о девочке-сироте Ае, которая совсем не против проводить все время в приюте, где она давно научилась всегда добиваться желаемого. Все меняется, когда на пороге появляются странные взрослые, желающие удочерить ее. Так Ая оказывается в загадочном доме, полном невидимых комнат, зелий и заклинаний. Понимая, что попала к ведьме, девочка вместе с говорящим котом решает доказать, кто здесь главный.