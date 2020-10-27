Пол Мескал из «Нормальных людей» снялся в клипе на песню «Savior Complex». Фиби Уоллер-Бридж поставила ролик

Фиби Уоллер-Бридж, создательница «Дряни», поставила клип на песню «Savior Complex» певицы Фиби Бриджерс. Главную роль в видео исполнил Пол Мескал, звезда сериала «Нормальные люди». Ролик вышел эксклюзивно на Facebook Watch.

В черно-белом видео побитый и раненый Мескал встречает на пляже маленькую собачку. Он пытается сбежать от нее, но она, словно совесть, неустанно следует за ним по пятам. Она оказывается даже в машине, которую угоняет персонаж Мескала. Герой спасается от нее в номере отеля, но она настигает его и там. В итоге он сдается и принимает собачку, которая утром исчезает с его вещами.

Сама Бриджерс сравнивает клип с творчеством Дэвида Линча и признается, что ей нравится неоднозначность происходящего на экране.