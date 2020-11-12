«Горжусь и восхищаюсь тобой»: Звезды поддержали каминг-аут Эллиота Пейджа как трансперсоны

Netflix и многочисленные звезды выразили поддержку Эллиоту Пейджу, ранее известному как Эллен Пейдж, который 1 декабря совершил каминг-аут как трансгендерная персона. В сети актера поблагодарили за храбрость и поздравили за стремление быть собой.
«Очень гордимся нашим супергероем! МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, ЭЛЛИОТ! Не дождемся твоего возвращения в третьем сезоне!»
Согласно источникам Deadline, в ближайшее время Netflix обновит имя Эллиота Пейджа в титрах всех проектов, где он снимался.
Агентство United Talent Agency, которое работает с Пейджем, опубликовало фотографию звезды вместе с цитатой из письма, которым он поделился в соцсетях.
«UTA гордится нашим другом и клиентом Эллиотом Пейджем. Мы поддерживаем тебя».
Слова поддержки написали многие звезды, среди которых режиссер Джеймс Ганн и актриса Оливия Манн.
«Эллиот, я люблю тебя, горжусь и восхищаюсь тобой. Пожалуйста, продолжай быть маяком мужества, сострадания и силы для всех нас».
«Я люблю тебя, Эллиот».
«Горжусь быть твоим другом».
«Поздравляю, Эллиот, за стремление к полному самовыражению и за то, что ты так откровенен. Ты сделал этот мир более терпимым и любящим своей целеустремленностью, смелостью и уязвимостью. Нам повезло, что у нас есть такие люди, как ты».
«Поздравления, Эллиот. Ты удивительный человек».
«Желаю тебе всевозможных благословений и счастья, когда ты начинаешь свое новое приключение, дорогой Эллиот! Как здорово!»
«Рад за него. Добро пожаловать. „Эллен Пейдж сообщила о трансгендерности и сменила имя на Эллиот“».
Кроме знаменитостей, Пейджа поддержали и обычные пользователи Twitter.
«Я люблю тебя, Эллиот Пейдж. Я никогда не перестану любить тебя, Эллиот Пейдж».
«Абсолютно ничего, кроме уважения, любви и признательности Эллиоту Пейджу».
«В ЭТОМ ДОМЕ МЫ ЛЮБИМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ ЭЛЛИОТА ПЕЙДЖА».
«Твит признательности за Эллиота Пейджа в костюме, потому что я люблю их».
«Я: Что за Эллиот Пейдж, о котором все говорят?
Я через пять секунд: ДА-А-А-А-А-А, ЭЛЛИОТ ПЕЙДЖ!»
«Я, когда узнал, что Эллиот совершил каминг-аут».
КиноПоиск в Instagram
Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю