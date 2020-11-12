«Горжусь и восхищаюсь тобой»: Звезды поддержали каминг-аут Эллиота Пейджа как трансперсоны

Netflix и многочисленные звезды выразили поддержку Эллиоту Пейджу, ранее известному как Эллен Пейдж, который 1 декабря совершил каминг-аут как трансгендерная персона. В сети актера поблагодарили за храбрость и поздравили за стремление быть собой.

«Очень гордимся нашим супергероем! МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, ЭЛЛИОТ! Не дождемся твоего возвращения в третьем сезоне!»

Согласно источникам Deadline, в ближайшее время Netflix обновит имя Эллиота Пейджа в титрах всех проектов, где он снимался.

Агентство United Talent Agency, которое работает с Пейджем, опубликовало фотографию звезды вместе с цитатой из письма, которым он поделился в соцсетях.

«UTA гордится нашим другом и клиентом Эллиотом Пейджем. Мы поддерживаем тебя».

Слова поддержки написали многие звезды, среди которых режиссер Джеймс Ганн и актриса Оливия Манн.

«Эллиот, я люблю тебя, горжусь и восхищаюсь тобой. Пожалуйста, продолжай быть маяком мужества, сострадания и силы для всех нас».

«Я люблю тебя, Эллиот».

«Горжусь быть твоим другом».

«Поздравляю, Эллиот, за стремление к полному самовыражению и за то, что ты так откровенен. Ты сделал этот мир более терпимым и любящим своей целеустремленностью, смелостью и уязвимостью. Нам повезло, что у нас есть такие люди, как ты».

«Поздравления, Эллиот. Ты удивительный человек».

«Желаю тебе всевозможных благословений и счастья, когда ты начинаешь свое новое приключение, дорогой Эллиот! Как здорово!»

«Рад за него. Добро пожаловать. „Эллен Пейдж сообщила о трансгендерности и сменила имя на Эллиот“».

Кроме знаменитостей, Пейджа поддержали и обычные пользователи Twitter.

«Я люблю тебя, Эллиот Пейдж. Я никогда не перестану любить тебя, Эллиот Пейдж».

«Абсолютно ничего, кроме уважения, любви и признательности Эллиоту Пейджу».

«В ЭТОМ ДОМЕ МЫ ЛЮБИМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ ЭЛЛИОТА ПЕЙДЖА».

«Твит признательности за Эллиота Пейджа в костюме, потому что я люблю их».

«Я: Что за Эллиот Пейдж, о котором все говорят? Я через пять секунд: ДА-А-А-А-А-А, ЭЛЛИОТ ПЕЙДЖ!»

«Я, когда узнал, что Эллиот совершил каминг-аут».