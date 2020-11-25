Постановщик «Оверлорда» снимет хоррор о Ван Хельсинге. Джеймс Ван спродюсирует картину

Студия Universal начала работу над хоррором о Ван Хельсинге, знаменитом охотнике на вампиров. Джулиус Эйвери («Оверлорд») займет режиссерское кресло картины, продюсером которой выступит Джеймс Ван («Аквамен»).

Ван Хельсинг впервые появился в романе Брэма Стокера «Дракула». На протяжении многих лет персонаж пользовался популярностью, периодически появляясь в разных произведениях, связанных с вампирами и другими монстрами. В 2004 году Universal попыталась запустить франшизу «Ван Хельсинг» с Хью Джекманом в главной роли, но критики и зрители плохо приняли картину.

Подробности сюжета нового фильма не раскрываются.

Эрик Пирсон («Тор: Рагнарёк») написал сценарий, который предстоит переработать Эйвери.

Источник: THR