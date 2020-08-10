КиноПоиск

Актер Эллиот Пейдж объявил, что он транс-мужчина. До этого его звали Эллен Пейдж

Актер Эллиот Пейдж рассказал о своей трансгендерности. До этого он был известен как Эллен Пейдж. 

«Привет, друзья. Хочу поделиться с вами, что я транс-персона. Мои местоимения — он/они, а имя — Эллиот. Я бесконечно благодарен за всех друзей, которые поддерживали меня на этом пути», — говорится в заявлении актера.

Пейдж подчеркнул, что рад сообщить о своей небинарности, а также выразил поддержку другим транс-людям, которые сталкиваются с насилием и дискриминацией.

В феврале 2014 года Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Актер активно поддерживает ЛГБТК+-сообщество. Он также вел шоу «Gaycation» на канале Vice, посвященное проблемах ЛГБТ в разных странах.

Пейдж известен по фильмам «Начало» и «Люди Икс: Последняя битва», а также по сериалу «Академия "Амбрелла"». В 2008 году его номинировали на «Оскар» за роль в «Джуно».

Фото: Getty Images 

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

The New York Times составила топ величайших актеров XXI века. На первом месте — Дензел Вашингтон

The New York Times составила топ величайших актеров XXI века. На первом месте — Дензел Вашингтон

25 ноября115
«Разочаровался в Warner Bros.»: Что пишут в соцсетях про уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей 3»

«Разочаровался в Warner Bros.»: Что пишут в соцсетях про уход Джонни Деппа из «Фантастических тварей 3»

7 ноября25
«Воин света и настоящий король»: В Голливуде скорбят о смерти Чедвика Боузмана

«Воин света и настоящий король»: В Голливуде скорбят о смерти Чедвика Боузмана

29 августа61
Отсылки к «Хранителям» и новые персонажи: Из чего состоит второй сезон «Академии „Амбрелла“»

Отсылки к «Хранителям» и новые персонажи: Из чего состоит второй сезон «Академии „Амбрелла“»

10 августа8

Главное сегодня

Как это смотреть

Все, что вы хотели знать о Вуди Аллене, его неврозах, фильмах и любви к русской кухне

Вчера7
Все, что вы хотели знать о Вуди Аллене, его неврозах, фильмах и любви к русской кухне
«Довод», «Бесстыжие» и «Неадекватные люди 2»: 12 премьер декабря на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Довод», «Бесстыжие» и «Неадекватные люди 2»: 12 премьер декабря на КиноПоиск HD

Вчера4
Актер Эллиот Пейдж объявил, что он транс-мужчина. До этого его звали Эллен Пейдж

Актер Эллиот Пейдж объявил, что он транс-мужчина. До этого его звали Эллен Пейдж

Вчера
Петиция с требованием уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена 2» набрала 1,6 миллиона подписей

Петиция с требованием уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена 2» набрала 1,6 миллиона подписей

Вчера23
«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии. Посмотрите отрывок из фильма

«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии. Посмотрите отрывок из фильма

Вчера12
Героиня Флоренс Пью из «Черной Вдовы», по слухам, появится в сериале «Соколиный Глаз»

Героиня Флоренс Пью из «Черной Вдовы», по слухам, появится в сериале «Соколиный Глаз»

Вчера7
Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» выйдет зимой на канале ТНТ
КиноПоиск HD

Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» выйдет зимой на канале ТНТ

Вчера4
Комментарии
Комментарии к этому материалу отключены