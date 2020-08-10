Актер Эллиот Пейдж объявил, что он транс-мужчина. До этого его звали Эллен Пейдж

Актер Эллиот Пейдж рассказал о своей трансгендерности. До этого он был известен как Эллен Пейдж.

«Привет, друзья. Хочу поделиться с вами, что я транс-персона. Мои местоимения — он/они, а имя — Эллиот. Я бесконечно благодарен за всех друзей, которые поддерживали меня на этом пути», — говорится в заявлении актера.

Пейдж подчеркнул, что рад сообщить о своей небинарности, а также выразил поддержку другим транс-людям, которые сталкиваются с насилием и дискриминацией.

В феврале 2014 года Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Актер активно поддерживает ЛГБТК+-сообщество. Он также вел шоу «Gaycation» на канале Vice, посвященное проблемах ЛГБТ в разных странах.

Пейдж известен по фильмам «Начало» и «Люди Икс: Последняя битва», а также по сериалу «Академия "Амбрелла"». В 2008 году его номинировали на «Оскар» за роль в «Джуно».