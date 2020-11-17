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Петиция с требованием уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена 2» набрала 1,6 миллиона подписей

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Онлайн-петиция, призывающая Warner Bros. уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена 2», собрала 1,6 миллиона подписей. Петиция набрала популярность после завершения суда между Джонни Деппом и таблоидом The Sun, когда актер объявил, что не будет сниматься в «Фантастических тварях 3».

Создательница петиции считает, что во время судебного процесса Депп разоблачил Хёрд как жестокого абьюзера.

«Поскольку Эмбер Хёрд — известный абьюзер, Warner Bros. и DC Entertainment должны убрать Хёрд из своего кинопроекта „Аквамен 2“, — говорится в петиции. — Они не должны игнорировать страдания жертв Хёрд и не должны поддерживать абьюзера».

«Мужчины, как и женщины, становятся жертвами домашнего насилия, — продолжает автор. — Это должно быть признано, и должны быть предприняты меры, чтобы предотвратить прославление известного абьюзера в индустрии развлечений. Поступите правильно. Уберите Эмбер Хёрд из „Аквамена 2“».

Судебные разбирательства между Деппом и The Sun прошли в июле в течение трех недель. В ходе слушания стороны давали показания. Актер утверждал, что Хёрд затушила о его лицо сигарету, отсекла ему кончик пальца и, предположительно, оставила фекалии в его кровати.

Подробнее о слушаниях КиноПоиск рассказывал в трех отдельных материалах.

Сама Хёрд не переживает из-за петиции и ранее подтвердила, что вернется в продолжении в роли Меры.

«Платные слухи и платные кампании в социальных сетях не диктуют [решения о кастинге], потому что не имеют под собой реальной основы. „Аквамен“ и „Аквамен 2“ существуют только благодаря фанатам», — считает актриса.

Премьера «Аквамена 2» запланирована на 15 декабря 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Change.org

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