«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии. Посмотрите отрывок из фильма

Картина Вадима Перельмана «Уроки фарси» может представить Белоруссию на 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Ленту выдвинули на соискание номинации в категории «Лучший иностранный фильм».

Драма Перельмана — история бельгийского еврея Жиля (Науэль Перес Бискаярт), который попал в концлагерь и, чтобы выжить, выдал себя за перса. Внезапно выяснилось, что на местной кухне срочно требуется именно перс: заведующий Кох (Ларс Айдингер) хочет выучить фарси, чтобы после войны переехать к брату в Тегеран. Жилю приходится выкручиваться и обучать немца словам, которые он сочиняет на ходу.

Отрывок из сцены первой встречи Жиля и Коха:

«Наша картина удивительно актуальна для времени, — говорит Вадим Перельман. — Эта глубокая, душераздирающая история наполнена трагедией, иронией, зарождением надежды и дружбы в самых невероятных обстоятельствах. Я особенно счастлив возможности широко показать наш фильм международной аудитории».

Премьера «Уроков фарси» прошла во внеконкурсной программе Special Берлинского фестиваля. После кинопроката в России, который стартует весной 2021-го, фильм выйдет онлайн только на КиноПоиск HD.

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.