КиноПоиск

«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии. Посмотрите отрывок из фильма

Обсудить0

Картина Вадима Перельмана «Уроки фарси» может представить Белоруссию на 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Ленту выдвинули на соискание номинации в категории «Лучший иностранный фильм».

Драма Перельмана — история бельгийского еврея Жиля (Науэль Перес Бискаярт), который попал в концлагерь и, чтобы выжить, выдал себя за перса. Внезапно выяснилось, что на местной кухне срочно требуется именно перс: заведующий Кох (Ларс Айдингер) хочет выучить фарси, чтобы после войны переехать к брату в Тегеран. Жилю приходится выкручиваться и обучать немца словам, которые он сочиняет на ходу.

Отрывок из сцены первой встречи Жиля и Коха:

«Наша картина удивительно актуальна для времени, — говорит Вадим Перельман. — Эта глубокая, душераздирающая история наполнена трагедией, иронией, зарождением надежды и дружбы в самых невероятных обстоятельствах. Я особенно счастлив возможности широко показать наш фильм международной аудитории».

Премьера «Уроков фарси» прошла во внеконкурсной программе Special Берлинского фестиваля. После кинопроката в России, который стартует весной 2021-го, фильм выйдет онлайн только на КиноПоиск HD.

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.

КиноПоиск в VK

Расскажем, что посмотреть сегодня вечером

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Песня для «Не время умирать» номинирована на «Грэмми». Она может выиграть до выхода фильма

Песня для «Не время умирать» номинирована на «Грэмми». Она может выиграть до выхода фильма

25 ноября9
Российский триллер «Спутник» получил две номинации на премию Critics Choice Super Awards

Российский триллер «Спутник» получил две номинации на премию Critics Choice Super Awards

19 ноября7
«Еще по одной» Томаса Винтерберга номинирован на четыре премии Европейской киноакадемии

«Еще по одной» Томаса Винтерберга номинирован на четыре премии Европейской киноакадемии

10 ноября6
Премия People’s Choice Awards: Боевик «Плохие парни навсегда» выбрали главным фильмом 2020 года

Премия People’s Choice Awards: Боевик «Плохие парни навсегда» выбрали главным фильмом 2020 года

16 ноября15

Главное сегодня

Как это смотреть

Все, что вы хотели знать о Вуди Аллене, его неврозах, фильмах и любви к русской кухне

Вчера7
Все, что вы хотели знать о Вуди Аллене, его неврозах, фильмах и любви к русской кухне
«Довод», «Бесстыжие» и «Неадекватные люди 2»: 12 премьер декабря на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Довод», «Бесстыжие» и «Неадекватные люди 2»: 12 премьер декабря на КиноПоиск HD

Вчера4
Актер Эллиот Пейдж объявил, что он транс-мужчина. До этого его звали Эллен Пейдж

Актер Эллиот Пейдж объявил, что он транс-мужчина. До этого его звали Эллен Пейдж

Вчера
Петиция с требованием уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена 2» набрала 1,6 миллиона подписей

Петиция с требованием уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена 2» набрала 1,6 миллиона подписей

Вчера23
«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии. Посмотрите отрывок из фильма

«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Белоруссии. Посмотрите отрывок из фильма

Вчера12
Героиня Флоренс Пью из «Черной Вдовы», по слухам, появится в сериале «Соколиный Глаз»

Героиня Флоренс Пью из «Черной Вдовы», по слухам, появится в сериале «Соколиный Глаз»

Вчера7
Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» выйдет зимой на канале ТНТ
КиноПоиск HD

Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» выйдет зимой на канале ТНТ

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт