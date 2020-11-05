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«Мандалорец» и «Мстители» возглавили топ самых популярных развлекательных франшиз

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Компания NRG выяснила, какие развлекательные франшизы американские зрители считают самыми важными. По итогам проекты Disney и Marvel заняли 70% позиций в топ-20. Первое место в списке досталось сериалу «Мандалорец». На втором месте оказались «Мстители», а замыкают тройку лидеров «Очень странные дела».

Топ-20 выглядит следующим образом:

Исследование проводили с января 2019 года, и в нем приняло участие более 350 тысяч опрошенных. Вопросы касались около 700 популярных франшиз. Результаты были проанализированы, чтобы определить, какие франшизы с наибольшей вероятностью выдержат испытание временем и продолжат развиваться и меняться, чтобы оставаться актуальными для своих поклонников по всему миру.

«Потребители готовы к развлекательным франшизам, которые опираются на важные культурные разговоры и создают новую реальность — такую, в которой оптимизм, разнообразие и любопытство объединяют, а не разделяют нас», — говорит Джон Пенн, генеральный директор NRG.

Опрос также рассматривает, какие элементы делают каждую франшизу особенно примечательной, в том числе их смелость, инклюзивность и способность заставлять задуматься. Чем более смелой кажется франшиза, тем больше вероятность, что она вызовет интерес и люди будут говорить о ней.

Источник: Variety

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