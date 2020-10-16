Кукольный Том Круз гоняет на мотоцикле и бегает по поезду в фанатском ролике

Трюки Тома Круза во франшизе «Миссия: невыполнима» (и один случай из жизни актера) воссоздали в кукольной анимации. В коротком ролике кукольный Круз носится на мотоцикле, цепляется за борт летящего самолета, бегает по крыше поезда и по стене небоскреба, падает без парашюта и нависает над лазерами, а также прыгает на диване.

Кроме ролика с Крузом, аниматор Виктор Хегелин сделал видео с Майклом Майерсом из «Хэллоуина», который бегает по гигантской тыкве.

И убил пластилинового Квентина Тарантино множеством разных способов.

С работами Хегелина можно ознакомиться в его Instagram.