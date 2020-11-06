Фанаты «Мандалорца» не оценили настоящее имя Малыша Йоды

В пятой серии «Мандалорца» авторы раскрыли, что настоящее имя Дитя — Грогу. Однако многие фанаты сериала отказываются принимать новое имя полюбившегося персонажа и намерены продолжать называть его Малыш Йода.

«Я продолжаю называть его Малыш Йода, хотя его, „очевидно“, зовут Грогу».

«Джон Фавро пытается вырвать имя Малыша Йоды из моих холодных мертвых рук».

«Его зовут Малыш Йода. И мне плевать, что они сказали».

«Я, когда сценаристы решили не называть его Малыш Йода».

«Когда они назвали нам настоящее имя Малыша Йоды». Текст: «Я не собираюсь звать его Грогу. Никогда. Даже если будет пожар!»

«Грогу навсегда останется для меня Малышом Йодой». Текст: «Тебя зовут Малыш Йода. Привет, меня зовут Грогу».

«Мы наконец знаем его имя, но я все равно буду называть его Малыш Йода».

«Люди называют мне настоящее Малыша Йоды, но для меня он по-прежнему Малыш Йода».

«Значит, настоящее имя Дитя — Грогу? Да нет, для меня он все еще Малыш Йода».

«Disney реально думает, что может выиграть в данном случае?»

«Не было никакого смысла давать Малышу Йоде настоящее имя, никто не собирался называть его так».

Пятый эпизод поставил Дэйв Филони. В интервью Vanity Fair он рассказал, что настоящее имя Малыша Йоды было известно давно.

«Джон Фавро сказал мне в начале первого сезона, каким оно будет, что заставило меня задуматься о том, как люди могут узнать это имя, — говорит Филони. — Это натолкнуло меня на мысль, что Асока, которая очень отзывчивая, сможет установить связь с Дитя и что без слов они, вероятно, смогут общаться через воспоминания и переживания. Благодаря этой связи она узнает имя, а затем расскажет Мандалорцу и зрителям».