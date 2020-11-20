Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в ремейке «Токсичного мстителя»

Питер Динклэйдж («Игра престолов») исполнит главную роль в перезапуске черной комедии «Токсичный мститель». Мэйкон Блэр напишет и поставит ремейк для студии Legendary.

Оригинальный «Токсичный мститель» рассказывает об уборщике фитнес-клуба Мелвине. Слабак и неудачник, он привык быть постоянным объектом для издевательств и насмешек. Очередной злой розыгрыш заканчивается тем, что он падает в чан с радиоактивным отходами и мутирует в огромного монстра с нечеловеческой силой.

Так Мелвин превращается в Токсичного мстителя и начинает борьбу с преступностью на улицах родного города.

Майкл Херц и Ллойд Кауфман, постановщики оригинального фильма, спродюсируют новую версию.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images