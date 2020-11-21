Что происходит вокруг «Короны»? В соцсетях критикуют принца Чарльза, а политики возмущены образом Тэтчер

15 ноября на Netflix вышел четвертый сезон сериала «Корона», посвященного жизни королевской семьи Великобритании. Новые серии охватывают период между 1977 и 1990 годами. На это время пришлось несколько важных событий, включая свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы и приход к власти Маргарет Тэтчер. После премьеры шоураннер Питер Морган столкнулся с критикой: потомки монархов и политики сочли сериал недостоверным и даже абсурдным.

Сперва сезон прокомментировала королевский биограф Пенни Джуннор. По ее словам, принцу Чарльзу не понравится сцена, где лорд Маунтбеттен упрекает его за отношения с Камиллой Розмари Шанд (Чарльз женился на ней в 2005 году, спустя 9 лет после развода с Дианой) и сравнивает с Эдуардом VIII, который отрекся от престола ради возлюбленной. Джуннор назвала эту деталь исторической неточностью. Она считает, что это расстроит Чарльза, поскольку он любил своего двоюродного дедушку и был огорчен его гибелью.

Другой источник, близкий к Чарльзу, убежден, что изображение принца и Камиллы не является правдивым. Он назвал «Корону» троллингом с голливудским бюджетом.

По слухам, королевская семья также разочарована тем, как показан брак Чарльза и принцессы Дианы. Речь идет о двух сценах: в первой Чарльз оскорбляет супругу, а в другой пара ссорится накануне свадьбы. Эти эпизоды не понравились их сыну принцу Уильяму. Если верить его друзьям, Уильям считает, что сценаристы эксплуатируют и упрощают отношения его родителей ради заработка денег.

Более того, после выхода новых серий Чарльза начали критиковать в соцсетях. Из-за этого в официальном Twitter принца пришлось отключить реплаи.

Перевод: «Заканчиваю четвертый сезон „Короны“. Несмотря на то, что история Чарльза и Дианы всем известна, сериал лишний раз подчеркивает, что нет ничего более достойного презрения, чем слабый человек, которого раздражает яркая натура женщины, на которой он женился».

Перевод: «Новый сезон „Короны“ сразу разрушил ту работу, которую проделали королевские публицисты, чтобы восстановить репутацию Чарльза и Камиллы, и создал новое поколение поклонников Дианы».

Вскоре сериал прокомментировал королевский историк Хьюго Викерс. Он сомневается, что Чарльз изменял Диане с Камиллой в первые годы их брака: «Скорее всего, Чарльз действительно виделся с Камиллой один раз между помолвкой и свадьбой, чтобы передать небольшой подарок. Насколько я знаю, после этого он не видел ее до 1986 года». По мнению Викерса, сценаристы слишком предвзяты к Чарльзу. Как считает историк, принца показали «неприятным слабаком, кричащим на свою жену», тогда как скандалы со стороны Дианы остались за кадром. «Чарльз делал все возможное, чтобы наладить отношения с Дианой в начале их брака», — говорит историк.

Впрочем, мнение, что в «Короне» много домыслов, разделяет и брат Дианы Чарльз Спенсер. Ему не нравится, что его знакомые сравнивают сериал с уроком истории. Кроме того, Спенсер не разрешил Netflix снять часть сцен в Нортгемптоншире, в замке Элторп, где прошло детство Дианы.

«Корону» также критикуют за изображение Маргарет Тэтчер. В сериале премьер-министр решает начать войну с Аргентиной из-за исчезновения ее сына Марка. Британский политик Эндрю Бриджен назвал эту деталь абсурдом.

Недавно министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что Netflix следует добавить пояснение об исторических неточностях в «Короне». Он считает сериал качественным произведением, но при этом опасается, что зрители примут вымысел за правду.

Впрочем, создатели «Короны» не отрицают, что сериал не всегда исторически точен: «Питер Морган прекрасен, когда берет исторические факты и между ними кладет свои краски. <...> Порой людям хочется верить, что все было именно так. Но надо всегда это проверять и помнить, что мы актеры, мы не настоящие, это все не настоящая история», — говорит Джош О’Коннор, сыгравший Чарльза.

Пока не известно, что думает о новом сезоне младший сын Дианы и Чарльза принц Гарри. По слухам, он и его супруга Меган Маркл не могут комментировать сериал из-за сделки с Netflix, которую они заключили в сентябре. Анджела Левин, другой королевский биограф, рассказала, что два года назад Гарри хотел настоять, чтобы в «Короне» не показывали события с его участием.

О реакции королевской семьи на «Корону» СМИ писали еще до выхода четвертого сезона. По слухам, Елизавета II похвалила первый сезон, тогда как второй огорчил королеву тем, что ее муж принц Филипп показан слишком строгим в общении с сыном Чарльзом.