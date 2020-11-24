Что видит на потолке героиня «Хода королевы»? По версии Twitter, «Героев меча и магии» и Excel

В Twitter появился новый мем, родившийся из кадра с героиней сериала «Ход королевы». По сюжету Бет (Аня Тейлор-Джой), лежа в кровати под транквилизаторами, разыгрывает в уме шахматные партии, представляя всё на потолке. В сети придумали, что, кроме шахматных фигур, она могла бы увидеть. Среди вариантов — пустая таблица Excel и ностальгия по прошлому.

Появились также версии, что Бет на самом деле не спит из-за соседей сверху.

Или просто к ней пришли коты из другого мема.