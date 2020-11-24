КиноПоиск

Что видит на потолке героиня «Хода королевы»? По версии Twitter, «Героев меча и магии» и Excel

Обсудить0

В Twitter появился новый мем, родившийся из кадра с героиней сериала «Ход королевы». По сюжету Бет (Аня Тейлор-Джой), лежа в кровати под транквилизаторами, разыгрывает в уме шахматные партии, представляя всё на потолке. В сети придумали, что, кроме шахматных фигур, она могла бы увидеть. Среди вариантов — пустая таблица Excel и ностальгия по прошлому.

Появились также версии, что Бет на самом деле не спит из-за соседей сверху.

Или просто к ней пришли коты из другого мема.

«Настоящая жизнь / Адаптация Netflix».

Подробнее о сериале

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Фанат сделал «иконы» с режиссерами киновселенной DC. Там есть Кристофер Нолан и Зак Снайдер

Фанат сделал «иконы» с режиссерами киновселенной DC. Там есть Кристофер Нолан и Зак Снайдер

27 ноября11
Кортни Кокс воссоздала танец с индейкой из «Друзей». Как звезды отметили День благодарения

Кортни Кокс воссоздала танец с индейкой из «Друзей». Как звезды отметили День благодарения

27 ноября0
В сети пришли в восторг от Криса Эванса в свитере, играющего на пианино

В сети пришли в восторг от Криса Эванса в свитере, играющего на пианино

26 ноября4
Северный паук на фоне хрущевок: Художник изобразил Человека-паука из сибирской провинции

Северный паук на фоне хрущевок: Художник изобразил Человека-паука из сибирской провинции

24 ноября10

Главное сегодня

Сериалы

Сериалы декабря: «Пенниуорт», «Противостояние» и «Пассажиры»

Вчера7
Сериалы декабря: «Пенниуорт», «Противостояние» и «Пассажиры»
От «Назад в будущее» до «Ведьм»: Почему Роберт Земекис перестал удивлять
Крупным планом

ПодкастОт «Назад в будущее» до «Ведьм»: Почему Роберт Земекис перестал удивлять

Вчера2
Что происходит вокруг «Короны»? В соцсетях критикуют принца Чарльза, а политики возмущены образом Тэтчер

Что происходит вокруг «Короны»? В соцсетях критикуют принца Чарльза, а политики возмущены образом Тэтчер

Вчера3
Что видит на потолке героиня «Хода королевы»? По версии Twitter, «Героев меча и магии» и Excel

Что видит на потолке героиня «Хода королевы»? По версии Twitter, «Героев меча и магии» и Excel

Вчера5
Видео со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Автомобильная погоня на улицах Рима

Видео со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Автомобильная погоня на улицах Рима

Вчера3
Британское правительство попросило Netflix уточнить, что «Корона» — художественный сериал

Британское правительство попросило Netflix уточнить, что «Корона» — художественный сериал

Вчера4
Трейлер праздничного эпизода «Доктора Кто»: Новые далеки и возвращение Джека Харкнесса

Трейлер праздничного эпизода «Доктора Кто»: Новые далеки и возвращение Джека Харкнесса

Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт