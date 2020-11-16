Видео со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Автомобильная погоня на улицах Рима

В сети появились видео со съемок сцен погони из «Миссия: невыполнима 7». Работа над картиной проходит в Риме, и на камеру поймали автомобильные погони по Пьяцца Венеция и площади Испании. В первом случае машину водит сам Том Круз, а во второй сцене управление на себя взял профессиональный гонщик, который сидит в специальном креплении перед капотом.

«Воскресное утро: поймали съемки „Миссия: невыполнима 7“ на Пьяцца Венеция!»

«Вчера на съемках снова за рулем автомобиля BMW без дверей».

«Нам нравится смотреть, как Том Круз гоняет по площади Испании на съемках „Миссия: невыполнима 7“».

Хейли Этвелл, присоединившаяся к франшизе, опубликовала фото с Крузом со съемок.

«Мой новый инструктор по вождению. Надеюсь, я ни во что не врежусь».

Режиссер Кристофер МакКуорри работает над седьмым и восьмым фильмами параллельно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Этвелл, Пом Клементьефф и Шей Уигэм. Неизвестно, кого они сыграют.