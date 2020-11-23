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Британское правительство попросило Netflix уточнить, что «Корона» — художественный сериал

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Правительство Великобритании уверено: Netflix должен добавить в «Корону»  объяснение, что сериал — отчасти художественное произведение. Министр культуры Оливер Дауден намерен напрямую обратиться к стрим-сервису с просьбой добавить в проект необходимое уточнение.

«Это прекрасно сделанное художественное произведение, поэтому, как и в случае с другими телепрограммами, Netflix должен ясно дать понять, что это именно такой проект», — заявил Дауден в беседе с The Mail.

«Я боюсь, что без этого поколение зрителей, которые не пережили эти события, может принять вымысел за факт», — добавил министр.

Четвертый сезон «Короны» рассказывает о периоде правления Елизаветы между 1977 и 1990 годами. В новых сериях впервые появилась Диана Спенсер (Эмма Коррин), ставшая женой принца Чарльза (Джош О’Коннор). Продолжение вышло 15 ноября и вызвало критику со стороны королевской семьи. Брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, также считает, что «Короне» необходимо предупреждение.

«Американцы говорят мне, что смотрели „Корону“, словно урок истории. Ну, это не так, — говорит Спенсер. — Это очень сложно, там много домыслов и выдумки, не так ли? Вы можете подвесить историю к факту, но моменты между ними не являются фактами».

«Это очень поможет „Короне“, если в начале каждой серии будет сказано: „Это неправда, но основано на некоторых реальных событиях“, — заметил Спенсер. — Потому что тогда все поймут, что это драма ради драмы».

Netflix пока никак не прокомментировал ситуацию.

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Источник: Variety

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