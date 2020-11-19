Трейлер праздничного эпизода «Доктора Кто»: Новые далеки и возвращение Джека Харкнесса

1 января 2021 года выйдет «Революция далеков» — праздничный спецвыпуск «Доктора Кто». В эпизоде появятся персонажи, хорошо знакомые фанатам сериала, — неутомимый капитан Джек Харкнесс и безжалостные далеки, которые теперь выдают себя за дронов. Вместе с ними на экраны вернется опозоренный бизнесмен Джек Робертсон в исполнении Криса Нота.

В финале двенадцатого сезона Доктор осталась запертой в вечной тюрьме. Предстоящий спецвыпуск в первую очередь будет посвящен лучшим друзьям Доктора, которые пытаются жить в ее отсутствие. Они узнают о планах далеков захватить Землю и пытаются каким-то образом самостоятельно спасти мир. Поможет им в этом Джек Харкнесс.