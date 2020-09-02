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Disney изменила заставку «Черной Пантеры» в память о Чедвике Боузмане

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Студия Disney почтила память покойного Чедвика Боузмана новой заставкой Marvel в «Черной Пантере». В обновленной версии, сделанной к 44-летию актера, демонстрируются моменты с Боузманом в роли Черной Пантеры.

«Да здравствует король».

Новая версия титров уже появилась в «Черной Пантере» на Disney+. Исполнительный председатель Disney Боб Айгер назвал новую версию «особой данью уважения тому, кто был и всегда будет близок и дорог нашим сердцам».

Чедвик ушел из жизни 29 августа в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком толстой кишки, который ему диагностировали в 2016 году. После смерти Боузмана его память почтили Марк Руффало, Тайка Вайтити, Риз Уизерспун и другие актеры и режиссеры Голливуда.

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