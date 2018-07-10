КиноПоиск

Ушел из жизни Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

На 86-м году жизни скончался Дэвид Праус, исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Смерть английского тяжелоатлета и бодибилдера, ставшего актером, подтвердил его агент: «С огромным сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов поклонников по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэйв Праус скончался в возрасте 85 лет».

Праус родился 1 июля 1935 года в Бристоле, Англия. Несмотря на врожденный остеоартрит, в 1960 году он принял участие в соревновании по бодибилдингу за титул «Мистер Вселенная». Три года подряд, с 1962-го по 1964-й, завоевывал чемпионство Великобритании по тяжелой атлетике.

Первые роли Прауса были в сериалах «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Святой» и «Доктор Кто», а затем он снялся в роли Могучего Тонки в рекламе игрушек, которую поставил Ридли Скотт. Обладатель внушительных габаритов, он несколько раз играл монстра Франкенштейна.

В фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» Праус сыграл мускулистого слугу, а позже помог стройному Кристоферу Риву набрать массу для роли Человека из стали в «Супермене».

Джордж Лукас увидел Прауса в «Заводном апельсине» и предложил ему роль Дарта Вейдера в первых «Звездных войнах». Праус примерил тяжелый и неудобный костюм Вейдера, но озвучил персонажа Джеймс Эрл Джонс. «Мне кажется, он проделал замечательную работу, но я все же думаю, что сам бы мог отлично справиться, если бы мне дали такую возможность», — заявил впоследствии Праус.

Праус вернулся в роли Вейдера в «Империя наносит ответный удар» и «Возвращении джедая». Он рассчитывал, что его лицо, скрытое за маской лорда ситхов, увидят в финале шестого эпизода, но в итоге Прауса в этой сцене заменил британский актер Себастьян Шоу.

Праус был хорошо известен в Великобритании: с 1967 по 1990 год он изображал Человека из кодекса Зеленого Креста — персонажа, похожего на супергероя, который использовался в государственной рекламе, чтобы научить детей безопасности дорожного движения. За это в 2000 году он удостоился ордена Британской империи.

Источник: BBC

Фото: Getty Images

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Слух дня: Disney может выпустить сериал-приквел о Дарте Вейдере

Слух дня: Disney может выпустить сериал-приквел о Дарте Вейдере

11 сентября 201925
Бластер против светового меча: почему «Мандалорец» лучше, чем новая трилогия «Звездных войн»
Мнение

Бластер против светового меча: почему «Мандалорец» лучше, чем новая трилогия «Звездных войн»

19 ноября110
Джордж Лукас хотел сделать Дарта Мола главным злодеем в трилогии сиквелов «Звездных войн»

Джордж Лукас хотел сделать Дарта Мола главным злодеем в трилогии сиквелов «Звездных войн»

11 ноября14
Студия Lucasfilm выпустила детскую книгу «Страшно ли тебе, Дарт Вейдер?»

Студия Lucasfilm выпустила детскую книгу «Страшно ли тебе, Дарт Вейдер?»

10 июля 20186

Главное сегодня

Портрет героя

ВидеоКарьера Марго Робби: От секс-символа до успешного продюсера

Сегодня15
Карьера Марго Робби: От секс-символа до успешного продюсера
«Тайна Коко», «Беовульф» и еще 13 фильмов о мифах и культуре разных стран
Выбор редакции

«Тайна Коко», «Беовульф» и еще 13 фильмов о мифах и культуре разных стран

Вчера12
Виктория Исакова: «На вопрос „Как вы готовились к роли?“ у меня есть любимый ответ — „Играть не пробовали?“»
Интервью

Виктория Исакова: «На вопрос „Как вы готовились к роли?“ у меня есть любимый ответ — „Играть не пробовали?“»

Вчера7
Как воскрес Меглин и еще четыре вопроса второму сезону «Метода»
Сериалы

Как воскрес Меглин и еще четыре вопроса второму сезону «Метода»

27 ноября25
Ушел из жизни Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Ушел из жизни Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Сегодня, 11:02
Дэвид Линч может снять сериал для Netflix

Дэвид Линч может снять сериал для Netflix

Вчера8
В России слоган мультфильма «Босс-молокосос 2» заменили фразой «Новая соска — просто бомба»

В России слоган мультфильма «Босс-молокосос 2» заменили фразой «Новая соска — просто бомба»

Вчера21
Комментарии
Комментарии к этому материалу отключены