Ушел из жизни Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

На 86-м году жизни скончался Дэвид Праус, исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Смерть английского тяжелоатлета и бодибилдера, ставшего актером, подтвердил его агент: «С огромным сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов поклонников по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэйв Праус скончался в возрасте 85 лет».

Праус родился 1 июля 1935 года в Бристоле, Англия. Несмотря на врожденный остеоартрит, в 1960 году он принял участие в соревновании по бодибилдингу за титул «Мистер Вселенная». Три года подряд, с 1962-го по 1964-й, завоевывал чемпионство Великобритании по тяжелой атлетике.

Первые роли Прауса были в сериалах «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Святой» и «Доктор Кто», а затем он снялся в роли Могучего Тонки в рекламе игрушек, которую поставил Ридли Скотт. Обладатель внушительных габаритов, он несколько раз играл монстра Франкенштейна.

В фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» Праус сыграл мускулистого слугу, а позже помог стройному Кристоферу Риву набрать массу для роли Человека из стали в «Супермене».

Джордж Лукас увидел Прауса в «Заводном апельсине» и предложил ему роль Дарта Вейдера в первых «Звездных войнах». Праус примерил тяжелый и неудобный костюм Вейдера, но озвучил персонажа Джеймс Эрл Джонс. «Мне кажется, он проделал замечательную работу, но я все же думаю, что сам бы мог отлично справиться, если бы мне дали такую возможность», — заявил впоследствии Праус.

Праус вернулся в роли Вейдера в «Империя наносит ответный удар» и «Возвращении джедая». Он рассчитывал, что его лицо, скрытое за маской лорда ситхов, увидят в финале шестого эпизода, но в итоге Прауса в этой сцене заменил британский актер Себастьян Шоу.

Праус был хорошо известен в Великобритании: с 1967 по 1990 год он изображал Человека из кодекса Зеленого Креста — персонажа, похожего на супергероя, который использовался в государственной рекламе, чтобы научить детей безопасности дорожного движения. За это в 2000 году он удостоился ордена Британской империи.

Источник: BBC

Фото: Getty Images