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Дэвид Линч может снять сериал для Netflix

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Дэвид Линч может снять сериал для Netflix. Об этом пишет сайт What's on Netflix со ссылкой на съемочный график, опубликованный в ProductionWeekly.  

По данным издания, сериал будет называться «Wisteria» («Глициния»), а его съемки начнутся в мае 2021 года и пройдут на студии The Calvert Studios в Калифорнии. Линч не только выступит режиссером и сценаристом, и но и спродюсирует проект вместе с Сабриной С. Сазерленд, работавшей над третьим сезоном «Твин Пикс». О сюжете сериала ничего неизвестно.

Ни Линч, ни Netflix пока не прокомментировали новость.

В январе на Netflix вышла короткометражка Линча «Что сделал Джек?». В ней режиссер сыграл детектива, который ведет допрос обезьяны-капуцина, подозреваемого в убийстве курицы. 

Источник: What's on Netflix 
Фото: Getty Images

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