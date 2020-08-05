В России слоган мультфильма «Босс-молокосос 2» заменили фразой «Новая соска — просто бомба»

Российское подразделение Universal выпустило постер мультфильма «Босс-молокосос 2», заменив оригинальный слоган «Playtime is over» («Игры закончились») фразой «Новая соска — просто бомба». В соцсетях обратили внимание на связь между локализацией и тем, что главная героиня второй части — девочка.

Кроме того, в Twitter попытались обратить внимание студии Universal на российскую локализацию.

Перевод: «Universal, а вы в курсе, какой теглайн у „Босса-молокососа 2“ в России? Что-то типа „Она сделает ему... минет“. Спасибо за сексуальные подтексты, нам их очень не хватало на постерах семейных фильмов!»

«Босс-молокосос 2» — сиквел мультфильма 2017 года. В нем расскажут о повзрослевших братьях Тиме и Теде — главных героях первой части. По сюжету дочь Тима привлекает их к опасной миссии: они должны разоблачить корпорацию, которая превращает взрослых в детей и заодно выращивает армию злобных малышей.

Премьера мультфильма намечена на 18 марта 2021 года.