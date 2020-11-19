Что мы узнали из фильма «Это Эдик» — документалки про Эдуарда Успенского

25 ноября на сервисе PREMIER вышел «Это Эдик» — документалка журналиста Романа Супера и режиссера Ивана Проскурякова, о жизни Эдуарда Успенского («Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино»). В ней приняли участие коллеги и родные писателя, которые рассказали о его творчестве, конфликтах с властью и отношениях с дочерью Татьяной. Мы посмотрели фильм и выбрали из него самое главное.

Про создание образа Чебурашки

Чебурашка впервые появился на экране в мультфильме «Крокодил Гена», вышедшем в 1969 году. По словам Ханну Мякели, автора биографии Успенского, «Союзмультфильм» дал проекту зеленый свет, после того как персонаж понравился сыну Алексея Аджубея, журналиста и зятя Никиты Хрущева. Именно от Аджубея про Чебурашку узнал режиссер мультфильма Роман Качанов.

За визуальные образы героев отвечал Леонид Шварцман. По его словам, сложнее всего было работать над Чебурашкой. Именно Шварцман придумал большие уши героя — в книгах Успенского этой детали не было. Художник признается, что широкая популярность персонажа удивила его. После выхода мультфильма про Чебурашку даже сочиняли анекдоты с сексуальным подтекстом.

Про конфликты с властью

Успенским часто возмущались чиновники СССР. В те времена цензоры «ДЕТГИЗа» следили, чтобы в детских книжках не критиковали советскую власть. Вот что говорили про автора на одном из собраний: «Вместо того чтобы рассказывать нашим детям про прекрасную советскую жизнь, он эту жизнь искажал, а зверей поместил в детский дом».

Писатель и сценарист Григорий Остер считает, что книги Успенского призывали детей к свободе мышления: «У него не было той громоздкой структуры, которую вкладывали людям в голову с помощью детской литературы. Он пробивал в ней дыры, и у детей, читавших его книги, эта свобода накапливалась как витамины». Другие называют Успенского хулиганом в мире детской литературы и отмечают, что в его книгах был табуированный юмор.

Книги Успенского редко издавались из-за конфликтов с другими авторами. Среди них был Сергей Михалков, глава Союза писателей РСФСР, которого Успенский обвинял в доносах на него в КГБ.

Позднее творчество Успенского стали реже запрещать, поскольку мультфильмы по его произведениям нравились детям чиновников.

Про споры об авторских правах

Успенский известен конфликтами по поводу авторских прав. Один из них связан с образом Чебурашки. В 1990-е, после того как писатель стал миллионером, он пытался запретить заимствовать имя героя. В частности, ему не нравилось, что в честь Чебурашки называли кафе и даже кондитерские изделия.

Кроме того, Успенский предложил Шварцману поделить права на героев «Крокодила Гены» в соотношении 90% и 10% в свою пользу. Художник отказался, и спор дошел до суда. Несмотря на поддержку анимационного сообщества, Шварцману не удалось доказать свое авторство на Чебурашку, Гену и Шапокляк.

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва считает, что Успенский «всколыхнул и оседлал» рынок правообладания в России. С ее слов продажа прав на Чебурашку японской фирме SP International принесла Успенскому 3 млн долларов.

В 2017 году Успенский написал открытое письмо Владимиру Путину, где сообщил, что «Союзмультфильм» снимает продолжение «Простоквашино» без его согласия. Студия договорилась с писателем, заплатив ему 5 млн рублей за права на героев мультфильма.

Про секту Виктора Столбуна и отношения с дочерью

Долгое время Успенский состоял в секте Виктора Столбуна, который продвигал антинаучные лечебные практики. Среди них были воздействие электрическим током и опрыскивание кожи ягодиц, пальцев ног и висков хлорэтилом. Кроме того, Столбун прибегал к избиению и коллективным издевательствам. В разное время к нему обращались, например, Василий Ливанов и Ролан Быков. Столбун уверял, что может вылечить наркозависимость, рак, шизофрению, астму и другие заболевания.

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна

Успенский надеялся, что Столбун поможет ему победить алкоголизм. Писатель также отправил в секту свою дочь Татьяну, когда ей было 13 лет. Она провела там три с половиной года, пока не совершила побег. По словам Успенской, Столбун избивал детей, а его отношения с другими участниками напоминали рабство. Когда она жаловалась отцу, тот не придавал значения ее словам: «Ему было все равно. Он считал, что есть великая идея. Мол, Столбун прав, а все остальное ерунда».

В мае 2020 года Татьяна Успенская рассказала, что отец применял физическое насилие к ней, своей жене и внукам, и призвала не называть его именем литературную премию.