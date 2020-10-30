7 лучших трейлеров недели: «Бесстыжие», «Грустная Золушка» и «Реальные пацаны против зомби»

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«Бесстыжие», 11-й сезон

Джентрификация настигла родной район Галлагеров в Чикаго и это совершенно не устраивает Фрэнка и его друзей. В заключительном, 11-м сезоне комедийного сериала героям предстоит разбираться не только с непрошенными гостями, которые решили, что могут спокойно поселиться по соседству, но и с пандемией, мешающей нормально развлекаться.

«Выпускной»

Райан Мёрфи отвлекся от «Американской истории ужасов» и продюсирования миллиона сериалов, чтобы экранизировать мюзикл о вышедших в тираж звездах Бродвея, которые решают помочь девочке из Индианы. Они отправляются в вымышленный консервативный городок, где местной школьнице не позволили привести свою девушку на выпускной. Они хотят поддержать ее, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы.

«Грустная Золушка»

Про семейные тайны и потемки японской души. Молодая женщина, буквально в один день потерявшая дом, семью и бойфренда, знакомится с симпатичным отцом-одиночкой. Мужчина кажется ей сказочным принцем — врач, да еще и проживающий в просторном дизайнерском доме. Они женятся, героиня становится матерью его маленькой дочки, жизнь налаживается, но вскоре начинают происходить очень странные события. Нарочито западный стиль, любимая японцами классическая музыка. В роли восьмилетней дочери героя — популярная фэшн-блогерша Коко.

«Лагерь беженцев»

Наверное, в современном мире снимать что-то смелое и интересное про исламский терроризм смеют только в Индии (чего только стоит комедия «Бангистан»). История разворачивается в лагере беженцев, где один из высокопоставленных военных (большая звезда Санджай Датт) решает заняться афганской молодежью. Детей и подростков готовили стать смертниками, но герой предлагает им поиграть в любимый индийский вид спорта — крикет. Хотя коллеги и не верят в целесообразность задумки, команда создается, и ребята начинают по-другому смотреть на мир.

«Любовь Влады», 1-й сезон

Больше десяти последних лет Мамору Осии, создатель культовых аниме про майора Кусанаги и мрачное будущее, казалось, был потерян для мира анимации и снимал разной степени невыносимости игровую фантастику. Теперь автор выступает с фэнтезийным аниме-сериалом про школьниц. Пристрастившаяся быть донором старшеклассница с редкой группой крови однажды встречает в клинике странную бледную девушку. И та, прежде чем грохнуться в обморок, разрушает банк крови. Также имеется медсестра в эффектном наряде, драконы и нелепые ситуации. И никаких рефлексирующих андроидов.

«Мистер Мэр», первый сезон

Новый комедийный сериал канала NBC. Проект разработала Тина Фей («Студия 30»), а главную роль исполнил Тед Дэнсон («В лучшем мире»). Главный герой — успешный бизнесмен, который решил просто так баллотироваться в мэры Лос-Анджелеса. Он побеждает и теперь должен понять, как управлять городом, наладить отношения с дочкой и разобраться с растущей популяцией койотов.

«Реальные пацаны против зомби»

Неожиданный кроссовер сериала «Реальные пацаны» и зомби. Колян, Лера, Вован Марина, Валя, Эдик, Игорь Сергеевич и Базанов переживут вместе последнее приключение — зомби-апокалипсис в Перми. По сюжету в город завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби.