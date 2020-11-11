Фанат сделал «иконы» с режиссерами киновселенной DC. Там есть Кристофер Нолан и Зак Снайдер

Постановщик «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг обнаружил в Twitter фото алтаря с режиссерами фильмов по комиксам DC. Фанат сделал пять «икон» с Сандбергом, Заком Снайдером, Кристофером Ноланом, Джеймсом Ваном и Пэтти Дженкинс, совместив их с изображениями Иисуса Христа и разных святых. Сандберг признался, что сам не понимает, как реагировать на подобное творчество.
«Есть ли какое-нибудь немецкое слово, означающее „лестно, но и жутко“?»
Автор также поделился отдельными изображениям «икон».
14 января 2021-го в российских кинотеатрах выйдет новый фильм по комиксам DC — «Чудо-женщина: 1984».
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