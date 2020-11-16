КиноПоиск

Аудиозапись со Стэном Ли превратили в мультфильм. В нем он рассуждает о мате и много ругается

Обсудить0

Реальные аудиозаписи со Стэном Ли стали основой для анимационной короткометражки «Сеансы со Стэном». В коротком видео мультяшный Ли стоит в своем офисе в окружении героев Marvel и рассуждает об универсальности слова «fuck». В начале ролика Ли признается, что не использует ругательства, но затем продолжает, часто повторяя «fuck» и объясняя, что хочет узаконить использование этого слова из-за того, что оно так полезно в повседневном разговоре.

Видео выпустил режиссер и продюсер анимации Арон Фромм, который девять лет работал с создателем Халка, Тора, Железного человека и множества других персонажей Marvel. Аудиозапись, сделанная во время одной из рабочих встреч, позволяет ближе познакомиться с легендой комиксов. 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Кортни Кокс воссоздала танец с индейкой из «Друзей». Как звезды отметили День благодарения

Кортни Кокс воссоздала танец с индейкой из «Друзей». Как звезды отметили День благодарения

Сегодня, 10:110
Северный паук на фоне хрущевок: Художник изобразил Человека-паука из сибирской провинции

Северный паук на фоне хрущевок: Художник изобразил Человека-паука из сибирской провинции

24 ноября10
Малыш Йода из «Мандалорца» прилетел на МКС вместе с экипажем SpaceX

Малыш Йода из «Мандалорца» прилетел на МКС вместе с экипажем SpaceX

17 ноября1
Пом Клементьефф (при поддержке Саймона Пегга) поиздевалась над Крисом Хемсвортом для благотворительности

Пом Клементьефф (при поддержке Саймона Пегга) поиздевалась над Крисом Хемсвортом для благотворительности

16 ноября5

Главное сегодня

Сериалы

Как воскрес Меглин и еще четыре вопроса второму сезону «Метода»

Сегодня10
Как воскрес Меглин и еще четыре вопроса второму сезону «Метода»
Что смотреть дома: «Вершина озера», «Гипноз» и ромком с Кристен Стюарт
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Вершина озера», «Гипноз» и ромком с Кристен Стюарт

Сегодня14
Что мы узнали из фильма «Это Эдик» — документалки про Эдуарда Успенского

Что мы узнали из фильма «Это Эдик» — документалки про Эдуарда Успенского

46 минут назад0
7 лучших трейлеров недели: «Бесстыжие», «Грустная Золушка» и «Реальные пацаны против зомби»

7 лучших трейлеров недели: «Бесстыжие», «Грустная Золушка» и «Реальные пацаны против зомби»

Сегодня, 16:000
Фанат сделал «иконы» с режиссерами киновселенной DC. Там есть Кристофер Нолан и Зак Снайдер

Фанат сделал «иконы» с режиссерами киновселенной DC. Там есть Кристофер Нолан и Зак Снайдер

Сегодня, 13:279
Андрей Звягинцев записал подкаст с Роджером Дикинсом. Почитайте наш пересказ

Андрей Звягинцев записал подкаст с Роджером Дикинсом. Почитайте наш пересказ

Сегодня, 12:476
Аудиозапись со Стэном Ли превратили в мультфильм. В нем он рассуждает о мате и много ругается

Аудиозапись со Стэном Ли превратили в мультфильм. В нем он рассуждает о мате и много ругается

Сегодня, 12:183
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт