Аудиозапись со Стэном Ли превратили в мультфильм. В нем он рассуждает о мате и много ругается

Реальные аудиозаписи со Стэном Ли стали основой для анимационной короткометражки «Сеансы со Стэном». В коротком видео мультяшный Ли стоит в своем офисе в окружении героев Marvel и рассуждает об универсальности слова «fuck». В начале ролика Ли признается, что не использует ругательства, но затем продолжает, часто повторяя «fuck» и объясняя, что хочет узаконить использование этого слова из-за того, что оно так полезно в повседневном разговоре.

Видео выпустил режиссер и продюсер анимации Арон Фромм, который девять лет работал с создателем Халка, Тора, Железного человека и множества других персонажей Marvel. Аудиозапись, сделанная во время одной из рабочих встреч, позволяет ближе познакомиться с легендой комиксов.