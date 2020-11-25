На съемках «Заражения» Джуда Лоу предупреждали, что схожая пандемия произойдет и в жизни

Ученые, работавшие над картиной Стивена Содерберга «Заражение» в 2011 году, предупредили съемочную группу: надвигается пандемия, аналогичная той, что была в фильме. Об этом рассказал Джуд Лоу в видео для GQ, где актер разобрал свои самые известные роли.

«Было абсолютно ясно, что это должно произойти, — говорит Лоу. — Ученые на съемочной площадке, которые работали со сценаристом Скоттом (Бёрнсом — Прим. ред.) и Стивеном, были очень образованными и опытными людьми, которые знали, чего ожидать. И все они сказали нам, что это случится. Вопрос был „когда“, а не „если“».

«То, как они все описывали, именно так, как все и произошло, звучало очень логично, — продолжает актер. — Страшно то, что вы узнаете об этом на площадке, где вам помогают эксперты, но вы этого не запоминаете».