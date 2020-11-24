Кортни Кокс воссоздала танец с индейкой из «Друзей». Как звезды отметили День благодарения

Звезда «Друзей» Кортни Кокс повторила танец Моники с индейкой на голове. Актриса поздравила всех с Днем благодарения в Instagram, после чего в полусерьезной форме попросила фанатов прекратить присылать ей гифки этой сцены. «Я очень благодарна, но также если я получу еще одну проклятую гифку с этой индейкой на моей голове, танцующей как **** идиотка, то я просто сорвусь, — говорит Кокс в видео. — Так как я символ Дня благодарения, то вот вам. Надеюсь, это вас порадует».

В оригинальной сцене Моника надела индейку на голову, чтобы помириться с Чендлером, которому в прошлом на День благодарения случайно отрезала кончик пальца ноги.

День благодарения в соцсетях отметили и другие звезды. Дженнифер Энистон показала новую собаку, за которую она очень благодарна.

Крис Эванс поблагодарил своих фанатов.

«С Днем благодарения всех! Я бесконечно благодарен за столько всего! За любящую семью, друзей на всю жизнь, крепкое здоровье и идеальную собаку. И самым великим фанатам, которые когда-либо могли быть, спасибо за любовь, поддержку и за то, что всегда были со мной».

Хью Джекман станцевал чечетку (и тоже поздравил своих подписчиков).

«С Днем благодарения каждого из вас. Поистине я благодарен вам за вашу поддержку, комментарии, юмор, советы, замечания, упреки… За все. Я очень верю в сообщество, и, хотя физически мы не вместе, я надеюсь, что эта группа может стать сильнее в будущем году. Крепче держитесь друг за друга, даже если в этом году это возможно только „по духу“».

Арнольд Шварценеггер нарезал индейку гигантским ножом. И пожертвовал еще 500 индеек.

«Счастливого Дня благодарения! Будьте благодарны, будьте в безопасности и, если можете, помогайте другим. Каждый год я жертвую 500 индеек Центру Холленбека в Восточном Лос-Анджелесе. В этом году мне не удалось лично присутствовать на праздновании, но я прислал индюков. Что вы делаете, чтобы помочь другим во время праздника?»

Каждый год в честь Дня благодарения в Нью-Йорке проходит парад Macy’s, где по улицам города идет шествие с гигантскими воздушными шарами в виде разных персонажей. В этом году одним из них стал молодой Дуэйн Джонсон из 1990-х. Старое фото воссоздали для продвижения сериала NBC «Молодой Скала».

«Что ж, в своей жизни мне посчастливилось сделать много чего крутого, но после того, как я увидел, мало что может сравниться с платформой „Молодой Скала“ с поясной сумкой на параде Macy’s. Моя вздернутая бровь — это то, из чего состоят сны (и кошмары)».

Не остались в стороне каналы и студии. Анимационная студия Laika сделала короткое видео с героями своих мультфильмов.

Ролик о создании:

«Ходячие мертвецы» собрали на День благодарения персонажей всех трех сериалов (добавив пасхалок для фанатов проекта).