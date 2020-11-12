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Фото со съемок второго сезона «Ведьмака»: Геральт и новая Плотва

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В сети появились новые фото со съемочной площадки продолжения «Ведьмака». На камеру поймали работу над сценой с участием Генри Кавилла: Геральт с мечом, в новой броне и на новой Плотве готовится к сражению.

Согласно сайту Redanian Intelligence, который следит за производством сериала, в этой сцене Геральт сразится с нильфгаардцами, напавшими на Йеннифэр.

Во втором сезоне «Ведьмака» Геральт, убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Содденском холме, увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, — Каэр Морхен, в дом своего детства. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девочку от чего-то гораздо более опасного — таинственной силы, скрытой у нее внутри.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Redanian Intelligence

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