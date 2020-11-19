Андрей Звягинцев записал подкаст с Роджером Дикинсом. Почитайте наш пересказ

Андрей Звягинцев принял участие в подкасте Team Deakins, который ведут оператор Роджер Дикинс и его жена, сценарный супервайзер Джеймс Эллис. Компанию режиссеру составил его бессменный оператор Михаил Кричман. Они рассказали, с чего начинались их карьеры, как проходили съемки «Возвращения» и откуда возникла идея «Елены». Мы послушали две части выпуска и выбрали самое интересное.

Про начало карьеры и знакомство с Кричманом

Изначально Звягинцев не думал о карьере режиссера. В 1980-е он окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища и вскоре переехал в Москву, где продолжил обучение в ГИТИСе. В 26 лет он посмотрел «Приключение» Микеланджело Антониони и всерьез увлекся кино (до этого его больше интересовал театр). В первое время Звягинцев снимал рекламные ролики — в основном для того, чтобы заработать на жизнь. В 2000-м продюсер НТВ предложил ему поработать над телеальманахом «Черная комната». Звягинцев снял три новеллы, во время работы над ними он познакомился с Кричманом.

Кричман окончил Академию печати, но работать по специальности не захотел и начал изучать монтаж. Он монтировал музыкальные клипы, и однажды ему предложили стать оператором одного из них. После этого Кричман снимал документалки. По его словам, он изучал операторское искусство, читая журнал American Cinematographer.

Про коллег

У Звягинцева есть постоянные коллеги, работу с ними он сравнивает с брачным союзом. Помимо Кричмана, с которым режиссер обсуждает все свои идеи, он более 10 лет сотрудничает с Олегом Негиным, сценаристом всех его фильмов, кроме «Возвращения».

Звягинцев не скрывает, что у них бывают разногласия. Например, он хотел, чтобы в одной из сцен «Возвращения» источником света был только костер, и долго спорил с Кричманом, в какое время суток ее лучше снять.

Про подготовку к съемкам

Препродакшен у Звягинцева занимает около года. Сперва он и Кричман выбирают локации для съемок. Они приезжают на место, делают пробные кадры, после чего сравнивают их со сценарием и заранее решают, с каких ракурсов будет снята сцена. В дальнейшем это ускоряет процесс. Например, почти двухчасовую «Елену» смонтировали всего за 26 дней, потому что визуальный ряд был продуман заранее.

Кадр из фильма «Елена»

Про спецэффекты

Звягинцев старается избегать компьютерной графики, но иногда делает исключения. Например, в «Изгнании» с помощью спецэффектов показали отражение дерева в стекле, в «Левиафане» — храм, а в «Нелюбви» — падающий снег.

Про «Возвращение»

Кастинг на роли Ивана и его старшего брата Андрея занял 8 месяцев. Звягинцев встречался с актерами каждый день. На прослушиваниях Иван Добронравов и Владимир Гарин, сыгравшие братьев, часто репетировали сцены с разными кандидатами и к началу съемок хорошо ориентировались в сценарии. Звягинцев признается, что работа над «Возвращением» была изнурительной. Иногда смены длились по 12 часов, а из 40 съемочных дней он и его коллеги отдыхали всего 3.

Про «Изгнание»

Второй фильм Звягинцева, «Изгнание», основан на повести Уильяма Сарояна «Что-то смешное. Серьезная повесть», события которой происходят в Калифорнии. Поначалу режиссер хотел экранизировать ее в США. Эта идея посетила его после того, как он увидел картину «Мир Кристины». На ней художник Эндрю Уайет изобразил свою соседку, сидящую в поле и смотрящую на свой дом в штате Мэн. Кроме того, Звягинцев планировал снять фильм на универсальном языке эсперанто, чтобы действие происходило «одновременно нигде и везде». В итоге режиссер нашел подходящую локацию в Молдавии: местные пейзажи напомнили ему эстетику Уайета, и съемки перенесли сюда.

Кадр из фильма «Изгнание»

Звягинцев рассказал, что переснял один кадр «Изгнания» спустя 6 лет после премьеры. Речь идет о сцене, в которой Вера (Мария Бонневи) держит в руках фотографию. Режиссера не устроил субъективный план, и, поскольку в нем не было видно лица героини, вместо Бонневи снялась продюсер Екатерина Маракулина (Звягинцев отметил, что их руки очень похожи). Новый кадр добавили в blu-ray-издание фильма.

Про «Нелюбовь»

Действие «Нелюбви» происходит осенью, поэтому Звягинцев планировал снять натурные сцены в конце октября. Но в первый же день съемок неожиданно выпал снег, и режиссеру пришлось отложить работу до весны. Позже он попросил художника-постановщика привезти с юга России несколько мешков листьев. Их перекрасили в желтый и красный цвета так, чтобы в фильме они выглядели как осенние.

Про «Елену»

Идея «Елены» возникла у Звягинцева и Негина в 2009 году. Тогда британский продюсер Оливер Данги предложил им сделать фильм на тему апокалипсиса с прицелом на иностранную аудиторию. Снимать картину планировали за рубежом. Негин писал сценарий полтора месяца, но из-за разногласий с Данги проект не состоялся. В итоге наработки автора легли в основу «Елены», которую спродюсировал Александр Роднянский. Сам Звягинцев был уверен, что их история лучше рифмуется с российскими реалиями, поэтому уход от Данги воспринял с облегчением.

Про «Левиафана»

Многие визуальные детали «Левиафана» не описаны в сценарии — их придумали позже, во время подготовки к съемкам. Вначале Звягинцев не думал, что главные герои будут жить в приморском городке. Эта идея пришла к нему, после того как он посетил Кольский полуостров в поисках натуры для фильма. Местный житель рассказал ему, что в заливе неподалеку обитают киты, и режиссер решил, что это точно отражает название картины (левиафан — морское чудовище, упоминаемое Ветхом Завете, многие представляют его как большого кита). После этого Звягинцев придумал сцену, где Лилия (Елена Лядова) видит ныряющего кита.

Лежащий на берегу китовый скелет тоже добавили в ходе препродакшена. На эту деталь Звягинцева вдохновило творчество документалиста Виктора Косаковского. Поначалу художник-постановщик Александр Понкратов хотел, чтобы кости были покрыты разлагающейся тушей. Звягинцев решил, что зрителю будет неприятно, и ограничился бутафорским скелетом весом 1,5—2 тонны, который собрали из металла и пенопласта.

Кадр из фильма «Левиафан»

В финале Николая (Алексей Серебряков) арестовывают по подозрению в убийстве жены и приговаривают к 15 годами тюрьмы. По словам Звягинцева, этот эпизод навеян реальными событиями: сценарий фильма писали летом 2012 года, когда шел судебный процесс над Pussy Riot. «Там был момент, когда судья, бегло-бегло дочитав приговор, спрашивает: „Подсудимые, вам понятна суть изложенного?“ И девочки отвечают: „Как это возможно понять?“ Это все реальность: скорость произнесения, скорость принятия решения».