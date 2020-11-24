Трейлер «Выпускного»: Мэрил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден в мюзикле Райана Мерфи

В центре истории — вышедшие в тираж звезды Бродвея. Герои отправляются в вымышленный консервативный городок, где местной школьнице не позволили привести свою девушку на выпускной. Они решают поддержать ее, но в первую очередь хотят привлечь к себе внимание прессы.

Главные роли в картине исполнили Мэрил Стрип, Джеймс Корден, Николь Кидман, Ариана ДеБос, Аквафина, Кигэн-Майкл Ки и Эндрю Рэннеллс.

Режиссером «Выпускного» выступил Райан Мерфи, создатель сериалов «Американская история ужасов» и «Голливуд».

Мюзикл появится на Netflix 11 декабря.

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