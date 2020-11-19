Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны

В день выхода последнего эпизода первого сезона КиноПоиск HD и компания «Медиаслово» объявили о продолжении комедийного сериала «Беспринципные», основанного на сатирических рассказах Александра Цыпкина. Сценарная группа проекта вместе с Александром Цыпкиным приступили к написанию эпизодов второго и третьего сезонов.

Главные герои сериала — жители Патриарших, супруги и любовники, коллеги и соперники, друзья и случайные знакомые, оказавшиеся в эпицентре невероятных событий. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях.

В сериале снялись Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Юрий Колокольников, Кристина Бабушкина и Надежда Михалкова.

«После старта съемок первого сезона я говорил, что бесконечно счастлив, — говорит Александр Цыпкин. — Сейчас я также бесконечно счастлив и бесконечно озадачен. Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть!»

«Мы благодарны команде онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD за эффективное партнерство и надеемся, что зрители встретят следующих „Беспринципных“ с такой же любовью», — добавил генеральный продюсер проект Данила Шарапов.

По словам директора по контенту КиноПоиск HD Ольги Филипук решение о продлении сериала было принято еще до финала первого сезона. «Благодаря сериалу аудитория творчества Саши Цыпкина стала еще шире, — говорит Филипук. — За курьезными, порой анекдотичными ситуациями в его рассказах — реальная жизнь и узнаваемые характеры. В том, как Цыпкин относится к своим героям, столько любви и в то же время иронии, что тоже начинаешь симпатизировать и смеяться над ними, даже когда их поступки выходят за все мыслимые рамки приличий».

Премьера сериала «Беспринципные» состоялась 15 октября 2020-го. Проект быстро оказался в топе просмотров на КиноПоиск HD и весь ноябрь находился в топ-5 сериалов онлайн-кинотеатра вместе со вторым сезоном «Метода», последним сезоном «Сверхъестественного», мультсериалом «Обратная сторона Земли» и британской драмой «Только для взрослых».

