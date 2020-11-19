КиноПоиск
КиноПоиск HD

Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны

Обсудить0

В день выхода последнего эпизода первого сезона КиноПоиск HD и компания «Медиаслово» объявили о продолжении комедийного сериала «Беспринципные», основанного на сатирических рассказах Александра Цыпкина. Сценарная группа проекта вместе с Александром Цыпкиным приступили к написанию эпизодов второго и третьего сезонов.

Главные герои сериала — жители Патриарших, супруги и любовники, коллеги и соперники, друзья и случайные знакомые, оказавшиеся в эпицентре невероятных событий. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях.

В сериале снялись Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Юрий Колокольников, Кристина Бабушкина и Надежда Михалкова.

«После старта съемок первого сезона я говорил, что бесконечно счастлив, — говорит Александр Цыпкин. — Сейчас я также бесконечно счастлив и бесконечно озадачен. Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть!»

«Мы благодарны команде онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD за эффективное партнерство и надеемся, что зрители встретят следующих „Беспринципных“ с такой же любовью», — добавил генеральный продюсер проект Данила Шарапов.

По словам директора по контенту КиноПоиск HD Ольги Филипук решение о продлении сериала было принято еще до финала первого сезона. «Благодаря сериалу аудитория творчества Саши Цыпкина стала еще шире, — говорит Филипук. — За курьезными, порой анекдотичными ситуациями в его рассказах — реальная жизнь и узнаваемые характеры. В том, как Цыпкин относится к своим героям, столько любви и в то же время иронии, что тоже начинаешь симпатизировать и смеяться над ними, даже когда их поступки выходят за все мыслимые рамки приличий».

Премьера сериала «Беспринципные» состоялась 15 октября 2020-го. Проект быстро оказался в топе просмотров на КиноПоиск HD и весь ноябрь находился в топ-5 сериалов онлайн-кинотеатра вместе со вторым сезоном «Метода», последним сезоном «Сверхъестественного», мультсериалом «Обратная сторона Земли» и британской драмой «Только для взрослых».

Сериал «Беспринципные» эксклюзивно доступен для просмотра на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Это наш Чикаго. Он быстро исчезает»: Вышел трейлер 11-го сезона «Бесстыжих»

«Это наш Чикаго. Он быстро исчезает»: Вышел трейлер 11-го сезона «Бесстыжих»

Вчера7
Смесь «Во все тяжкие» и «Шучу»: Звезда «Кислоты» Александр Кузнецов сыграл в сериале HBO «Камикадзе»

Смесь «Во все тяжкие» и «Шучу»: Звезда «Кислоты» Александр Кузнецов сыграл в сериале HBO «Камикадзе»

23 ноября17
Фото со съемок сериала «Мисс Марвел»: Главная героиня косплеит Капитана Марвел

Фото со съемок сериала «Мисс Марвел»: Главная героиня косплеит Капитана Марвел

20 ноября2
Эзра Миллер тайно снялся в сериале «Противостояние». Он сыграл пироманьяка Мусорный Бак

Эзра Миллер тайно снялся в сериале «Противостояние». Он сыграл пироманьяка Мусорный Бак

19 ноября9

Главное сегодня

Культовое кино

«Курьер»: Грустная комедия о переходном возрасте страны

Сегодня6
«Курьер»: Грустная комедия о переходном возрасте страны
Что смотреть в кино: «Человек из Подольска», «На острие» и «Грань времени»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Человек из Подольска», «На острие» и «Грань времени»

Сегодня9
Трейлер «Выпускного»: Мэрил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден в мюзикле Райана Мерфи

Трейлер «Выпускного»: Мэрил Стрип, Николь Кидман и Джеймс Корден в мюзикле Райана Мерфи

54 минуты назад4
Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны
КиноПоиск HD

Комедийный сериал КиноПоиск HD «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны

Сегодня, 14:303
Съемки сиквела «Тайлера Рейка» начнутся в 2021 году. Крис Хемсворт вернется в продолжении

Съемки сиквела «Тайлера Рейка» начнутся в 2021 году. Крис Хемсворт вернется в продолжении

Сегодня, 13:175
В сети пришли в восторг от Криса Эванса в свитере, играющего на пианино

В сети пришли в восторг от Криса Эванса в свитере, играющего на пианино

Сегодня, 11:433
Netflix готов заплатить за блокбастер «Годзилла против Конга» более 200 млн долларов

Netflix готов заплатить за блокбастер «Годзилла против Конга» более 200 млн долларов

Сегодня, 10:2914
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт