Съемки сиквела «Тайлера Рейка» начнутся в 2021 году. Крис Хемсворт вернется в продолжении

Съемки продолжения боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» запланированы на 2021 год, а Крис Хемсворт вернется в сиквеле, рассказал Джо Руссо, сценарист и продюсер картины. По его словам, сейчас они работают над сценарием, и всей команде не терпится приступить к работе.

«Да, мы все еще работаем над второй частью, — говорит Руссо. — Сейчас мы находимся на этапе написания сценария, но мы надеемся снять его когда-нибудь в следующем году. Знаете, я очень заинтересован проектом, Хемсворт очень заинтересован проектом, Netflix заинтересован проектом, так что сейчас главное — закончить сценарий».

Боевик «Тайлер Рейк» поставил Сэм Харгрейв, работавший координатором трюков в фильмах Marvel. Ожидается, что он же займется продолжением.

«Тайлер Рейк» рассказывает о наемнике, который берется за новое задание — вызволить сына осужденного наркобарона из рук похитителей. Мальчик случайно стал пешкой в войне двух безжалостных преступников и теперь окружен вооруженными до зубов бойцами. Чтобы спасти его, Рейк проникает в город Дакка, столицу государства Бангладеш, но вскоре сам становится целью местных бандитов и солдат, воюющих по одну сторону.

О том, как создавался «Тайлер Рейк», КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: ComicBook.com