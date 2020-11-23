В сети пришли в восторг от Криса Эванса в свитере, играющего на пианино

Крис Эванс поделился в Instagram видео, где продемонстрировал свои навыки игры на пианино. В ролике актер сидит за инструментом в свитере и исполняет композицию «Rue des Trois Frères» Фабрицио Патерлини.

В Twitter видео моментально стало популярным. Фанаты поразились таланту актера и начали шутить, что этот ролик — одно из лучших событий 2020 года.

«Я почти никогда не делаю посты о сексе, но, честно говоря, как смеет Крис Эванс носить этот свитер, кепку NASA и прекрасно играть на пианино? Господи боже».

«Забавно, как Моцарт отмалчивается с тех пор, как Крис Эванс выпустил это».

«Крис Эванс, который играет на пианино в большом свитере, — это ВАКЦИНА?»

«Если Крис Эванс не может быть моим мужем, тогда какой смысл в жизни?»

«Мой суперпродуктивный утренний распорядок. Просыпаюсь. Смотрю, что Крис Эванс опубликовал это видео, пока я спал. Плачу. Умираю. Возношусь на небеса».

«Кажется, игра Криса Эванса на пианино дала мне больше серотонина, чем я получала за всю неделю».

«2020 год безумный — кто бы мог подумать, что мы получим Криса Эванса без рубашки и Криса Эванса, играющего на пианино? Только не я, лол, но я не жалуюсь».

«Хотела сказать, что найдите себе человека, который может сделать и то, и другое, но давайте будем честными: Крис Эванс — единственный человек, который может сделать и то, и другое».

«Это один и тот же человек, все Крис Эванс. Просто к слову».

Источник: Getty Images