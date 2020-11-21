Netflix готов заплатить за блокбастер «Годзилла против Конга» более 200 млн долларов

«Годзилла против Конга» может выйти онлайн. Блокбастером заинтересовался Netflix, который готов выложить за проект более 200 млн долларов. Однако сделка может не состояться. Согласно источникам THR, продажу прав блокирует WarnerMedia, планирующая выпустить картину на собственном стриминге HBO Max.

Продажа в сторону Netflix интересна в первую очередь студии Legendary, которая профинансировала 75% бюджета блокбастера. При этом даже в случае онлайн-премьеры фильм все равно сможет выйти в прокат в Китае, где нет Netflix, а проекты о гигантских монстрах пользуются популярностью.

Legendary пока никак не прокомментировала ситуацию, тогда как представитель Warner Bros. заявил, что студия по-прежнему планирует выпустить «Годзилла против Конга» в кинотеатрах 21 мая 2021 года.

По сюжету человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляет экспедицию на неизведанные территории острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

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Источник: THR