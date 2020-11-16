«Гигантский коммунистический пес»: В сети разносят дизайн пса Клиффорда из нового фильма

Студия Paramount выпустила тизер фильма «Большой красный пес Клиффорд», где впервые показала, как будет выглядеть центральный персонаж.

CGI-собака вызвала в сети бурную реакцию: люди кинулись обсуждать странный цвет шерсти и общий уровень графики. Кто-то вспомнил о фильме «Клиффорд» с Мартином Шортом. Разумеется, не обошлось без сравнений с «Кошками» и «Соником в кино».

«Первые впечатления очень важны».

«Я не знаю, чего все жалуются. Фильм „Клиффорд“ отлично выглядит!»

«Paramount, помните, как вы исправили Соника? Возможно, вы захотите сделать здесь то же самое».

«Новый Клиффорд выглядит ОБАЛДЕННО».

«Клиффорд, гигантский коммунистический пес».

«Думаю, мы все можем согласиться, что Клиффорд должен выглядеть так».

«Они будут смеяться над тобой, Клиффорд».

«Я: Все собаки очаровательны. Создатели «Клиффорда»: Подержите нашу миску с водой».

«Он даже БЛИЗКО недостаточно большой. Посмотрите, насколько это МАССИВНОЕ животное… И его красили из баллончика?»

«Прежде чем вы зайдете слишком далеко, я хочу вам сказать, что это не то направление для Клиффорда, которое мы искали. Жутко, как «зловещая долина». Он в меньше степени красный как Crayola, а скорее, кроваво-красный».

«Я пыталась определить, что мне напоминает цвет Клиффорда, и поняла — блондина, который красил волосы с помощью Kool-aid».

«Я: Если так выглядит Клиффорд, то как будет выглядеть Стич?»

«У нас очень давно не было возможности поиздеваться над чудовищным CGI. Нам это было нужно».

Основанный на детской книге Нормана Бридвелла, фильм рассказывает о красном псе Клиффорде, которого еще щенком подобрала девочка Кэмп. Неожиданно для всех собака вырастает до невероятных размеров и становится поистине гигантской. Несмотря на это, пес продолжает жить в семье и вести себя как самая обычная, просто очень большая собака.